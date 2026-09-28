한동훈 "DMZ 폭발 사고, 유엔사 신속조사 거부하고 29일로 미룬 자 누구냐"

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"민심이 심상치 않자 29일을 27일로 부랴부랴 바꿔"

"이재명 순방 망칠까 봐 장병들 입틀막하며 조사 미뤄"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 한동훈 무소속 의원은 28일 비무장지대(DMZ) 지뢰 추정 폭발 사고 관련 합동조사가 연기된 배경을 두고 "29일로 정한 그 사람이 범인이다. 이재명 대통령인가, 강신철 국방부 장관인가"라고 주장했다.

한 의원은 이날 페이스북을 통해 "말 돌리지 말고 누가 유엔사 신속조사 요구를 거부하고 29일로 정했는지나 밝히라"며 이같이 밝혔다.

한동훈 무소속 의원[사진=뉴스핌DB]

한 의원은 전날 국방부 앞에서 1인 시위를 벌이며 유엔사령관이 사고 당일인 21일 신속조사를 지시했고, 유엔사가 이튿날인 22일 육군 25사단을 방문해 즉각적인 조사와 현장 출입 등을 요구했지만 군이 이를 거부했다고 주장했다.

그는 "유엔사가 22일 25사단에 방문해서 즉시 신속 조사 실시, 현장 출입, 바디캠 공유, 작전참여자 인터뷰 공유 등을 요구했지만 거부당했다"며 "이재명 정부 국방부가 유엔사 즉각조사 요청을 거부하고 추석 연휴 후 29일 합동조사를 시작하기로 했다"고 주장했다.

이어 "이재명 정부가 26일 민심이 심상치 않자 29일을 27일로 부랴부랴 바꿨다"며 "모두 제가 공익제보를 받았고, 크로스체크로 신빙성을 확인한 것"이라고 주장했다.

한 의원은 정부가 장병들의 트라우마 등을 이유로 조사를 늦췄다는 설명에 대해서도 의문을 제기했다.

그는 "장병들은 21일부터 북한군 지뢰였다고 당당하게 증언했다"며 "장병들 트라우마 때문에 미룬 것이 아니라 북한 지뢰인 것이 드러나 북한 심기를 건드리고 이재명 순방을 망칠까 봐 이재명 정권과 비겁한 '똥별'(장군들을 비하하는 표현)들이 트라우마를 느껴 장병들 입틀막하기 위해 29일로 미룬 것으로 보인다"고 주장했다.

그러면서 "유엔사 조사 요구를 거부하고, 장병들 북한 지뢰를 뭉개고 입막음 통제하고, 이재명 정권 당신들 뭐 하는 것이냐"며 "국민들이 당신들 졸로 보이는가"라고 비판했다.

한 의원은 "말 돌리지 말고 누가 유엔사 신속조사 요구를 거부하고 29일로 정했는지나 밝히라"며 "29일로 정한 그 사람이 범인이다. 이재명 대통령인가, 강신철 국방부 장관인가"라고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com