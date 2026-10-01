삼성바이오로직스, 10월 국내외 바이오 행사 참가…수주 활동 강화

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스는 1일 10월 글로벌 제약·바이오 행사 참가를 밝혔다.
- 이탈리아·일본·미국·국내서 CDMO 경쟁력과 기술력을 알린다.
- 글로벌 고객사 접점 넓혀 사업 경쟁력을 강화한다.
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ADC·이중항체 등 차세대 기술·연구 성과 발표
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스는 10월 한 달간 일본, 이탈리아, 미국, 국내에서 열리는 제약·바이오 행사에 참가한다고 1일 밝혔다.
회사는 잇따른 행사 참가를 통해 위탁개발생산(CDMO) 경쟁력을 알리고 글로벌 고객사와의 접점을 확대할 계획이다.
먼저 오는 6∼8일 이탈리아 밀라노에서 열리는 'CPHI 밀란 2026'에 참가한다. 단독 부스를 마련해 글로벌 대형 제약사를 비롯한 잠재 고객사와 만나 위탁생산(CMO) 경쟁력과 글로벌 생산 거점, 차세대 멀티모달리티 분야 기술력을 소개한다.
오는 7∼9일에는 일본 요코하마에서 열리는 '바이오 재팬 2026'에 참가한다. 2023년부터 4년 연속 참가로, 지난해에 이어 올해도 단독 부스를 운영하며 수주 활동에 나선다.
삼성바이오로직스는 연구·개발·생산을 아우르는 엔드투엔드 서비스를 비롯해 회사가 세계 최대 규모로 설명하는 생산능력을 소개하고, 일본과 아시아·태평양 지역에서 CDMO 사업 기반을 강화할 계획이다.
행사 첫날에는 제임스 최 영업지원담당 부사장이 '변화하는 제약바이오사 수요에 대응하는 통합 CDMO 서비스'를 주제로 발표한다.
같은 세션에서 최연정 뉴 모달리티그룹 프로는 '전산유체역학(CFD)을 활용한 항체약물접합체(ADC) 접합 공정 최적화'를 주제로 연구 성과를 공개한다. CFD는 유체의 흐름과 열전달, 물질 이동 등을 컴퓨터 시뮬레이션으로 분석하는 기술이다.
오는 12∼15일에는 미국 샌디에이고에서 열리는 '월드 ADC 샌디에이고'에 참가해 부스를 운영하고 발표 세션과 포스터 발표를 진행한다.
마크 스투더 ADC·mRNA 오퍼레이션팀장은 '자산에서 운영으로: ADC GMP 생산 램프업의 핵심 성공요인'을 주제로 연사로 나선다. 김지나 ADC 플랫폼 디스커버리 그룹장과 오세규 오가노이드 테크놀로지그룹 프로는 포스터 발표를 통해 각각 이중특이 ADC와 환자 유래 오가노이드 관련 연구 성과를 공유한다.
국내에서는 오는 28∼30일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 '바이오플러스 인터펙스 코리아 2026'(BIX)에 참가한다. 이태희 항체세포정제 공정개발팀 상무가 이중·다중항체 개발 관련 전략을 발표한다.
삼성바이오로직스는 이번 행사에서 생산능력, 사업 포트폴리오, 글로벌 거점의 '3대 축 확장' 전략을 바탕으로 사업 경쟁력과 성장 방향을 제시할 계획이다. 글로벌 고객사와의 접점을 지속적으로 확대해 사업 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
sykim@newspim.com