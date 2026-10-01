KT, 하이오더 고객·소상공인 혜택 확대…'하하하 캠페인' 추진

AI 핵심 요약beta
- KT가 1일 하이오더 이용 혜택 늘렸다
- 매월 25일 경품 이벤트와 5000원 쿠폰 준다
- 사장이지로 소상공인 매장운영도 지원한다
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'사장이지' 통해 리뷰·마케팅 등 소상공인 매장 운영 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 테이블오더 서비스 '하이오더' 이용 고객의 혜택을 늘리고 소상공인의 매장 운영을 지원하는 '하하하 캠페인'을 추진한다.
KT는 캠페인의 일환으로 매월 25일 '하25더 DAY'를 운영한다고 1일 밝혔다. 하이오더 이용 고객은 매장 화면의 QR 코드를 통해 경품 룰렛에 참여할 수 있으며 네이버페이 상품권, 커피 기프티쇼 등을 받을 수 있다.
매월 25일 외에도 하이오더 이용 고객에게 KT 멤버십 쇼핑라운지에서 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 제공한다.
소상공인 지원도 확대한다. KT는 이달부터 소상공인 전용 플랫폼 '사장이지' 앱을 통해 매장 운영 물품 지원과 리뷰 체험단 운영, 네이버 플레이스 등록 컨설팅, 배달앱 리뷰 관리 등 제휴 프로그램을 제공한다.
하이오더는 지난 9월 기준 전국 25만개 테이블에서 이용되고 있다. KT는 주문 기능을 넘어 고객 유입과 매장 마케팅까지 지원하는 플랫폼으로 서비스를 확대하고 있다.
강이환 KT Customer부문 Customer서비스본부장 상무는 "고객에게는 즐거운 혜택을, 소상공인에게는 매장 운영 지원과 매출 증대 혜택을 제공하기 위해 마련한 캠페인"이라며 "고객과 소상공인, 중소기업 솔루션 파트너가 함께 상생할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com