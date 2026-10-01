전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.01 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

[르포] 반도체 공장 6기 들어설 용인 국가산단…산 깎고 논 메우며 '첫발'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • LH가 1일 용인 반도체 산단 조기착공을 추진했다
  • 용인 이동읍 산지·농지 778만㎡에 팹 6기를 짓는다
  • 국도 이설·토석 5000만톤 처리로 지형을 바꾼다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국도 45호선 이설·배후도시 조성
인력 늘리고 절차 병행…1공구 조기 착공

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 경기 용인시 처인구 이동읍 리메인시티 건물 14층과 연결된 옥상에 올라서자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 거대한 공사장이 아닌 시골 농촌을 연상케 하는 풍경이었다. 해발 약 110m 높이에서 내려다본 주변은 좌우로 산이 둘러싸고 있었고, 그 사이로 노랗게 익은 논과 밭, 비닐하우스가 길게 펼쳐져 있었다. 산과 농지 사이로는 차량이 오가는 국도 45호선이 길게 뻗어 있었다.

오른쪽으로 고개를 돌리자 산자락 일부가 이미 벌목돼 흙빛 사면을 드러내고 있었다. 이곳에는 앞으로 반도체 생산시설인 팹(Fab) 2기가 들어선다. 반대편 국도 45호선 너머 파란 지붕의 공장과 비닐하우스가 자리한 일대에는 팹 4기가 조성될 예정이다.

지금은 산과 논밭이 대부분인 농촌 풍경이지만, 앞으로 총 6기의 대형 반도체 생산시설이 들어서면 이 일대의 풍경은 크게 달라질 전망이다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 경기 용인시 처인구 이동읍 리메인시티 옥상에서 바라본 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 예정 부지. 오른쪽 벌목된 산 아래로 팹 2기, 국도 45호선 건너편 일대로 팹 4기가 들어설 예정이다. 2026.10.01 min72@newspim.com

◆ 국도 45호선 이설·배후도시 조성

지난달 30일 찾은 용인 반도체 국가산단은 이달 1공구 착공을 시작으로 본격적인 부지 조성에 들어갈 준비가 한창이었다. 산단 한가운데를 지나는 국도 45호선은 8차로로 확장·이설하고 양쪽 산지를 깎아 나온 토석으로 낮은 농지를 메워 대규모 반도체 생산기지를 조성한다. 한국토지주택공사(LH)는 2028년 팹 1호기 착공을 목표로 공사에 속도를 낼 계획이다.

LH에 따르면 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지는 용인시 처인구 일원 778만㎡에 조성된다. 반도체 팹 6기를 비롯해 소재·부품·장비 기업, 발전시설 3기, 산업용 가스 공급시설 등이 들어선다.

리메인시티 옥상에서 내려다보면 산단 중앙을 국도 45호선이 길게 가로지르고 있다. 현재 도로 일부가 향후 반도체 생산시설 부지와 겹치는 만큼 기존 노선을 하천 방향으로 옮기고 8차로로 확장할 예정이다. 산단 진출입 차량과 일반 통과 차량을 분리하기 위한 입체 교차시설도 설치한다.

팹 규모도 일반 공장과 비교하기 어려울 정도다. 팹 한 동은 가로 638m, 세로 211m, 높이 120m 규모로 계획됐다. 팹 2기가 한 세트를 이루며 총 6기가 들어서면 36개의 반도체 생산라인이 구축된다. LH는 팹 한 동의 체적이 롯데월드타워 약 10개가 들어갈 수 있는 수준이라고 설명했다.

문제는 지형이다. 옥상에서 내려다보면 좌우 산지는 높게 솟은 반면 국도 주변 논밭은 상대적으로 낮다. LH는 양쪽 산지를 발파해 나온 토석을 가운데 농지로 옮겨 팹이 들어설 평탄한 부지를 만들 계획이다. 왼쪽 부지는 현재보다 약 20m 높여 해발 85~90m 수준으로 조성하고 오른쪽은 최고 209m 수준의 산지를 약 110m까지 깎아내린다.

산단 전체에서 다뤄야 하는 토사와 암반은 약 5000만톤에 달한다. 이는 여의도 매립량의 약 6배 규모다. 1공구에서 발생하는 토사만 약 1500만㎥에 달해 이를 옮기려면 덤프트럭이 약 200만회 오가야 한다.

현재 옥상에서 내려다보이는 농지 일부에는 산단 근로자를 위한 배후 주거지도 조성된다. 산단과 연접한 용인 이동 공공주택지구 약 69만평에 주택과 복합상업시설 등을 공급해 직주근접형 배후도시를 만든다는 구상이다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 산이 벌목된 모습. 2026.10.01 min72@newspim.com

◆ 인력 늘리고 절차 병행…1공구 조기 착공

LH는 산단 조성에 걸리는 시간을 줄이기 위해 인력 확대와 우선구역 지정, 공정 병행 등 이른바 '3대 가속화 전략'을 적용하고 있다. 용인 국가산단 관련 투입 인력은 기존 30명에서 53명으로 늘리고 보상과 인허가, 설계, 사전공사 분야에도 인력을 추가 배치했다.

팹 1호기 부지와 발전소 등 필수 기반시설은 우선추진구역으로 설정했다. 전체 사업을 동시에 끌고 가기보다 반도체 생산시설 가동에 필요한 부지와 시설에 인력과 자원을 먼저 집중해 공기를 줄이겠다는 취지다.

사업 절차도 기존의 순차 방식에서 벗어난다. 앞 공정이 끝난 뒤 다음 공정에 들어가는 대신 미리 할 수 있는 사전공사를 앞당기고 보상과 인허가, 설계, 조성공사를 가능한 범위에서 동시에 진행한다. 설계와 시공 등 후속 작업을 겹쳐 진행하는 패스트트래킹과 인력·장비를 추가 투입해 공기를 줄이는 크래싱 방식도 적용한다.

실제 지난 9월부터 벌목과 문화재 조사, 지장물 철거 등 착공 전 사전공사에 들어갔다. 사유지 전체 면적의 99%에 대해서도 협의취득 또는 수용재결 신청 등 보상 절차를 마친 상태다.

1호기 부지가 포함된 1공구는 면적 345만㎡, 추정 공사비 1조 860억원 규모다. LH는 지난 7월 공사를 발주한 뒤 심사 일정을 단축해 대우건설 컨소시엄을 낙찰 적격자로 선정했다. 10월 중순 계약을 체결하고 같은 달 우선구역 착공에 들어갈 예정으로 당초 계획보다 착공 시기를 2개월 앞당겼다.

대규모 토석을 처리해야 하는 만큼 발파 작업도 가속화한다. 전천후 작업이 가능한 내수성 폭약과 정밀 전자뇌관을 도입하고 대형 천공기와 추가 작업 이동로를 활용해 여러 지점에서 동시에 발파하는 방안을 추진한다. 장비와 작업자 간 충돌을 막는 AI 시스템과 사족보행 로봇, 자율주행 드론 등을 활용한 안전관리도 병행한다.

이성훈 LH 사장은 "국가적 과업인 반도체 국가산단 조기 조성을 위해 기존의 업무 관행에서 벗어나 선후 절차를 과감히 병행하는 등의 규범 파괴적 혁신을 적극 추진하고 있다"며 "사업자, 관계기관 등과 긴밀히 협력해 산단 조성을 조기에 완료해 낼 것"이라고 말했다.

min72@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'룸살롱 접대의혹' 지귀연 사법연구 발령 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이른바 '룸살롱 접대 의혹'으로 재판에 넘겨진 지귀연 서울중앙지법 부장판사가 사법연구 발령을 받아 재판 업무에서 배제됐다. 1일 법조계에 따르면 지 부장판사는 전날 사법연구 발령을 받았다. 이에 따라 지 부장판사는 기존에 맡던 재판 업무에서 배제된 것으로 파악됐다. 이른바 '룸살롱 접대 의혹'으로 재판에 넘겨진 지귀연 서울중앙지법 부장판사가 사법연구 발령을 받아 재판 업무에서 배제됐다. 사진은 지 부장판사.[사진=뉴스핌 DB] 사법연구는 법관이 일정 기간 재판 업무를 맡지 않고 연구 등을 수행하도록 하는 인사 제도다. 법관에게 일반 공무원과 같은 방식의 직위해제를 적용하기 어려운 경우 재판 업무에서 배제하는 인사 조치로 활용되기도 한다. 법원 관계자는 "전날자로 사법연구 발령이 났고, 발령이 나면서 직무에서 배제된 것"이라며 "판사는 일반 공무원처럼 직위해제를 하는 방식이 아니기 때문에 재판을 받는 동안 사법연구 발령을 통해 재판 업무를 하지 않도록 하는 경우가 있다"고 설명했다. 앞서 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사3부(부장검사 이대환)는 지 부장판사를 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 혐의로 불구속 기소했다. 공수처에 따르면 지 부장판사는 2023년 8월 서울 강남구 청담동의 예약제 주점에서 변호사 2명과 술자리를 갖고 총 409만원 상당의 술값 가운데 자신의 몫에 해당하는 향응을 제공받은 혐의를 받는다. 공수처는 지 부장판사가 1회 100만원을 초과하는 향응을 제공받았다고 판단했다. 공수처는 시민단체 고발 이후 통신영장 집행과 택시·카드 사용 내역 등을 확인하고 주점 업주 등 참고인 조사를 통해 방문 일시와 결제 내역 등을 확보했다. 다만 공수처는 변호사들이 지 부장판사 재판부에 수임한 사건이 없었던 점 등을 들어 재판 편의 제공 청탁과 같은 대가관계는 인정하기 어렵다고 보고 뇌물수수 혐의는 불기소 처분했다. 2024년 9월 5명이 함께한 416만원 상당 향응수수 의혹도 1인당 금액이 100만원에 미치지 않는다고 판단해 불기소했다. 이번 사건은 공수처가 공수처법상 '고위공직자범죄'가 아닌 관련범죄만으로 고위공직자를 기소한 첫 사례다. 청탁금지법 위반은 공수처법 제2조 3호가 열거한 고위공직자범죄에는 포함되지 않는다. 공수처는 뇌물수수 혐의를 수사하던 과정에서 파악한 청탁금지법 위반을 공수처법 제2조 4호 라목의 관련범죄로 구성했다. 해당 조항은 '고위공직자범죄 수사 과정에서 인지한 범죄 중 그 고위공직자범죄와 직접 관련성이 있는 해당 고위공직자의 범죄'를 관련범죄로 규정한다. pmk1459@newspim.com 2026-10-01 14:00
사진
李대통령 "김지용, 친윤 아닌 반윤" 옹호 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자를 둘러싼 '친윤(친윤석열) 검사' 논란에 대해 "친윤 아닌, 굳이 말하자면 반윤 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실"이라고 정면 반박했다. 이 대통령은 30일 밤과 1일 새벽 엑스(X·옛 트위터)에 김 후보자 임명에 반대하는 이용자들의 글을 인용하며 잇따라 답글을 올렸다. 오는 2일 검찰청 폐지와 함께 출범하는 중수청의 초대 수장 인선을 두고 대통령이 직접 인선 배경과 추천 절차를 설명한 것이다. 이재명 대통령이 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대] ◆ "허위임을 알면서 흠집 내는 억지 주장은 비방이자 국정 방해" 이 대통령은 30일 밤 '친윤계 검사 김지용을 쓰지 말라'는 한 이용자의 글에 "조언과 비판에 감사드린다"면서도 "국정은 모든 국민의 것이라 객관적이고 공정해야 한다"고 했다. 이어 "국정에 대한 비판이나 조언은 얼마든지 할 수 있지만 사실에 기초해서 해야 진정한 비판과 조언으로서 의미가 있다"며 "허위 사실에 기초한 비판이라도 고의가 아니고 누군가에게 속아 잘못 알고 하는 것이라면 공론의 장에서 얼마든지 수용되고 시정될 수 있다"고 짚었다. 이 대통령은 "만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격하려고 거짓에 기반해 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고, 국정에 대한 조언이 아니라 국정 방해"라고 지적했다. 이 대통령은 정부가 객관적 증거에 따라 확인한 김 후보자의 이력도 조목조목 제시했다. 이 대통령은 "김 후보자는 문재인 정부 당시 추미애 법무부 장관이 검사장으로 발탁 승진시켰고, 윤석열 검찰총장 때 대검찰청 형사부장으로 있으면서 윤 총장의 장모 최은순 씨의 모해위증교사 무혐의 사건에 재기수사 명령을 내려 기소하라고 했다"고 설명했다. 그러면서 "이 때문에 윤석열 정부에서 지방 차장검사로 좌천됐다가 결국 쫓겨나다시피 사직한 사람"이라며 "다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤 검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다"고 했다. 이 대통령은 "윤석열 정권 정치검찰의 최대 피해자가 저"라며 "알면서도 친윤 정치검사라고 거짓 주장하는 것은 아닐 것으로 믿는다"고 덧붙였다. 현재 여권에서는 추미애 경기도지사와 김용민·이성윤 더불어민주당 의원 등이 김 후보자 임명에 반대하거나 우려를 표해왔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.09.08 kunjoo@newspim.com ◆ "검사 출신 다 버리면 중수청 망치자는 얘기…검찰개혁은 복수 아냐" 이 대통령은 1일 새벽 또 다른 이용자의 반대 글에 답하며 '검사 출신 배제론'을 반박했다. 이 대통령은 "진심으로 저와 나라의 미래가 걱정돼 그러는 분들이 많을 것"이라면서도 "검사 출신이라고 다 버리자면 박은정 의원도, 임은정 검사장도, 이성윤 의원도 다 검사 또는 검사 출신인데 그분들은 어찌 되겠느냐"고 반문했다. 이어 "중요 수사 기구 책임자에 수사 전문가인 전직 검사를 검사 출신이라는 이유로 쓰지 말라고 하면 이것은 중수청을 망치자는 얘기나 마찬가지"라며 "중수청이 제 기능을 못 하면 나라의 질서와 국민의 안전이 어찌 되겠느냐"고 했다. 이 대통령은 "검찰개혁의 목표가 검찰에 복수하자거나 검찰을 망가뜨리자는 것은 아니지 않으냐"며 "수사와 기소를 분리하고 다시는 정권에 악용되지 않으면서 제대로 수사하고 제대로 기소하게 하자는 것 아니겠느냐"고 강조했다. 이 대통령은 "국정이든 검찰개혁이든 개인적 감정이나 은원을 해결하는 것이어서는 안 된다"며 특정인이나 특정 집단의 이익이 개입돼서도 안 된다고 했다. 그러면서 "정치와 권력에 휘둘리지 않고 수사와 공소 기능이 공정하게 잘 작동하도록 하는 것이 검찰개혁의 목표라고 믿는다"고 말했다. ◆ "대통령 마음대로 정하는 것 아냐…재제청 사유인지 고민과 판단의 영역" 이 대통령은 김 후보자 인선이 법에 따른 추천 절차를 거쳤다는 점도 짚었다. 이 대통령은 "중수청장 후보자는 대통령이 마음대로 정하는 것이 아니다"라며 "중수청장 후보는 우선 국민 추천을 받은 사람이어야 하고, 독립적인 추천위원회가 4명으로 압축해 추천한다"고 설명했다. 이어 "추천된 4명 가운데 협의를 거쳐 행정안전부 장관이 김 후보자를 대통령에게 제청했고, 협의 과정에서 김 후보자가 가장 적합하다고 판단됐다"며 "친윤 검사라는 등의 반대 주장이 있어 장시간 추가 검증을 한 결과 대체로 사실이 아니거나 심지어 터무니없는 허위 주장으로 판명됐다"고 밝혔다. 다만 이 대통령은 인선 최종 판단에는 여지를 남겼다. 이 대통령은 "일부 문제점이 있더라도 법에 따른 추천 절차를 무시해서는 안 된다"며 "김 후보자를 배제하면 남은 3명의 피추천자 가운데 누군가로 교체해야 하는데, 재제청할 사유인지, 남은 3명이 김 후보자를 대체할 만한지는 여전히 고민과 판단의 영역"이라고 했다. 이 대통령은 지난달 8일 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 지명하고 국회 인사청문회를 요청하기로 했으나 논란이 커지면서 추가 검증을 지시한 것으로 알려졌다.  이 대통령이 직접 김 후보자의 '친윤 논란'에 공개적 반박을 한 만큼 추가 인선 절차를 밟을 것이라는 예측이 나오고 있다.  the13ook@newspim.com 2026-10-01 09:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동