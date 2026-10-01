환율 급등 반복되자 가계도 적응, 고환율에도 소비 덜 줄였다

AI 핵심 요약beta
- 한은은 1일 환율급등 경험이 가계소비에 미치는 영향을 분석했다
- 환율 충격을 많이 겪은 가계일수록 고환율 때 소비 감소가 작았다
- 세대·자산·DSR별 차이 커 정책의 예측 가능성 제고를 제언했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
X세대·저자산·고DSR 가계서 두드러져
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 환율 급등을 반복해서 경험한 가계일수록 고환율 시기에 소비를 상대적으로 덜 줄이는 것으로 나타났다. 여러 차례 환율 충격을 겪으면서 높은 환율 수준에 대응하는 소비행태를 형성한 것으로 분석됐다.
한국은행이 1일 발표한 BOK 경제연구 '환율급등 경험과 가계소비 간의 관계 분석'에 따르면 환율급등 경험이 많을수록 환율 상승이 가계소비에 미치는 부정적인 영향은 제한적인 것으로 나타났다.
기존 연구에서는 달러/원 환율 상승이 실질소득 감소를 통해 가계소비를 위축시키는 것으로 분석해왔다. 1997년 외환위기 당시에도 환율 급등 이후 가계소비와 소비자심리가 크게 위축되고 회복도 더디게 나타났다. 이후 환율 급등기에는 소비와 소비심리가 상대적으로 빠르게 회복되는 흐름을 보였다.
최영준 한국은행 경제연구원 거시경제연구실 부국장은 "가장 최근에도 환율이 1500원대까지 갔었는데 가계소비가 급락하거나 크게 위축되는 모습을 보이지 않았다"며 "실증적으로 분석해 보니 실제로도 그렇게 나타났다"고 말했다.
연구는 1998년부터 2024년까지 한국노동패널 자료를 활용해 가구주의 연령과 과거 달러/원 환율을 결합한 환율급등 경험변수를 구성했다. 소득과 자산, 부채 등 가계 특성을 통제해 환율급등 경험과 소비 간의 관계를 분석했다.
분석 결과 환율 수준이 높아질수록 과거 환율 급등을 많이 경험한 가계의 소비 감소가 상대적으로 제한됐다. 연구에서는 정책당국의 거시경제 안정화 노력과 함께 반복적인 환율급등 경험이 쌓이면서 가계가 높은 환율 수준에 적응했을 가능성을 제시했다.
최 부국장은 "환율이 급등하면 실질소득이 감소하면서 가계소비가 줄어드는 부정적인 효과가 나타난다"며 "이런 효과가 덜 나타나도록 가계가 저축을 하거나 불필요한 지출을 줄이고, 꼭 필요한 소비는 하는 식으로 소비행태가 변했다고 보면 된다"고 설명했다.
소비 항목별로는 기초소비재보다 선택재에서 적응적 소비행태가 뚜렷했으며 특히 통신비에서 확인됐다. 내구재는 환율급등 경험이 쌓일수록 소비가 줄어드는 방향을 보이는 등 품목별로 차이가 나타났다.
세대별로는 X세대와 MZ세대의 차이가 나타났다. X세대에서는 고환율 시기 환율급등 경험이 소비에 미치는 효과가 통계적으로 유의한 양(+)의 값을 보인 반면 MZ세대에서는 음(-)의 값을 보였다.
최 부국장은 "X세대는 1997년 외환위기 이후 직장생활을 시작하면서 환율 급등을 반복적으로 경험했다"며 "급등 경험을 많이 한 세대일수록 적응을 많이 해 환율 급등이 가계소비에 미치는 영향이 덜했고, MZ세대는 환율급등 경험이 상대적으로 적다 보니 적응이 조금 덜 됐다고 볼 수 있다"고 설명했다.
자산과 부채 수준에 따라서도 차이가 나타났다. 자산이 상대적으로 적은 가계에서 적응적 소비행태가 더 뚜렷했으며, DSR(총부채원리금상환비율)이 높은 가계에서도 같은 경향이 확인됐다.
한은은 가계가 반복적인 환율급등을 경험하면서 변화하는 경제환경에 적응할 수 있는 만큼 단기적인 충격 완화뿐 아니라 정책의 예측 가능성을 높일 필요가 있다고 제언했다. 또 세대와 자산·DSR 수준에 따라 소비행태에 차이가 나타난 만큼 계층 간 소비 격차를 고려한 정책 대응이 필요하다고 봤다.
최 부국장은 "가계의 적응적 소비행태가 이질적으로 나타난 만큼 관련 정책은 가계의 소비행태 변화와 계층 간 소비 격차를 고려하는 방향으로 추진될 필요가 있다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com