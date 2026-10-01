8월 거주자외화예금 122.8억달러↑…환율 하락에 달러예금 늘어

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 1일 8월 거주자외화예금이 122억8000만달러 늘었다고 밝혔다.
- 달러화예금은 환율 하락에 따른 선취매와 대기업 수취로 급증했다.
- 기업과 개인, 국내은행과 외국은행 지점 모두 외화예금이 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
달러예금 109.9억달러↑…기업예금도 109.3억달러 증가
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 8월 거주자외화예금이 120억달러 넘게 늘며 두 달 연속 역대 최대치를 기록했다. 환율 하락에 따른 달러화 선취매와 대기업의 경상대금 수취, 증권사의 투자자 예탁금 유입 등으로 달러화예금이 크게 늘었다.
한국은행이 1일 발표한 '2026년 8월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 8월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1406억2000만달러로 전월 말(1283억4000만달러)보다 122억8000만달러 증가했다. 지난 7월에 이어 두 달 연속 역대 최대다.
거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 외국환은행에 예치한 외화예금을 말한다.
통화별로는 달러화예금이 1199억1000만달러로 전월보다 109억9000만달러 늘었다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 투자자 예탁금 유입에 더해 환율 하락으로 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 달러/원 환율은 7월 말 1424.0원에서 8월 말 1368.6원으로 한 달 새 55.4원 하락했다.
유로화예금은 경상대금 수취 등으로 전월보다 11억달러 증가한 91억6000만달러를 기록했다. 엔화예금도 증권사의 투자자 예탁금 유입 등으로 3억2000만달러 늘어난 89억4000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 4000만달러 감소한 12억4000만달러, 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 9000만달러 줄어든 13억7000만달러였다.
예금 주체별로는 기업예금이 1234억9000만달러로 전월보다 109억3000만달러 증가했다. 이 가운데 달러화예금은 99억6000만달러 늘어난 1056억4000만달러였다. 개인예금은 13억5000만달러 증가한 171억2000만달러로 집계됐으며 개인의 달러화예금도 10억3000만달러 늘어난 142억7000만달러를 기록했다.
은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1108억6000만달러로 전월보다 84억7000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 38억1000만달러 늘어난 297억6000만달러로 집계됐다.
eoyn2@newspim.com