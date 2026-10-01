노인의 날 맞아 어르신 교통사고 예방 캠페인…노인보호구역 현장점검

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 2일 노인의 날 맞아 어르신 안전캠페인을 했다
- 성동구 사근동 노인보호구역서 교통·생활안전 점검했다
- 어르신에 보행안전 교육과 이동형 장바구니를 전달했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 '노인의 날'을 맞아 어르신 교통사고 예방을 위해 노인보호구역을 점검하고 교통·생활안전 교육에 나선다.
행안부는 2일 제30회 노인의 날을 맞아 서울 성동구 사근동 일대에서 어르신 안전사고 예방과 생활 속 안전문화 확산을 위한 현장 캠페인을 실시한다고 1일 밝혔다.
이번 캠페인은 지난 5월 노인보호구역으로 새로 지정된 사근동 노인복지관 일대에서 진행된다. 행안부와 성동구청, 성동경찰서 한양지구대, 안전문화운동 추진 중앙협의회 참여기관 등이 함께한다.
행안부는 어르신이 일상에서 자주 접하는 교통·전기·가스 등 각종 안전사고를 예방하기 위해 노인보호구역 현장점검과 거리 캠페인, 생활안전교육을 연계해 진행할 예정이다.
먼저 사근동 노인복지관 일대 노인보호구역의 교통안전시설 설치·관리 상태와 어르신 보행환경을 살펴보고 위험요인을 점검한다.
노인보호구역 주변 보행자와 주민, 상인 등을 대상으로 교통안전 캠페인도 벌인다. 안전한 보행과 교통안전 수칙을 안내하고 운전자에게는 노인보호구역 내 서행과 보행자 보호를 당부한다.
사근동 노인복지관에서는 어르신을 대상으로 교통·전기·가스 분야 생활안전교육을 실시한다.
한국도로교통공단은 안전한 보행을 위한 교통안전 수칙과 교통사고 예방법을 안내한다. 한국전기안전공사와 한국가스안전공사는 가정에서 발생할 수 있는 전기·가스 사고를 예방하기 위한 안전수칙을 교육한다. 교육을 마친 뒤에는 어르신들의 보행에 도움을 줄 수 있는 이동형 장바구니를 전달할 예정이다.
행안부는 이번 캠페인을 계기로 어르신의 안전한 보행과 생활환경 조성에 대한 사회적 관심을 높이고, 관계기관과 함께 노인보호구역 등 어르신 생활공간을 중심으로 현장 안전점검과 생활안전교육을 지속적으로 추진할 계획이다.
박형배 행안부 안전예방정책실장은 "어르신들이 일상생활에서 안심하고 활동할 수 있도록 생활 속 위험요인을 세심하게 살피고 안전한 환경을 만들어 나가는 것이 중요하다"며 "관계기관과 긴밀히 협력해 어르신들이 체감할 수 있는 현장 중심의 안전문화 활동을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com