'대전 D-성장펀드' 540억원 투자...중기부, 800억 규모 벤처펀드 조성

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 1일 대전 D-성장펀드 결성식을 열었다.
- 대전 지역 벤처·스타트업 투자용 800억원 펀드를 조성한다.
- KAIST 특화펀드와 중부권 투자센터도 연내 추진한다.
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10월 말 자펀드 출자...중부권 투자센터 연내 개소
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 지역 벤처·스타트업에 투자하는 총 800억원 규모의 벤처펀드가 조성된다. 이를 위한 약 540억원 규모의 '대전 D-성장펀드' 모펀드가 본격적인 운영에 들어간다.
중소벤처기업부는 1일 대전 스타트업파크에서 대전 D-성장펀드 결성식을 열었다고 밝혔다. 전북과 울산에 이어 세 번째로 결성된 지역성장펀드다.
대전 D-성장펀드는 모태펀드 출자금 350억원을 기반으로 대전시와 대전투자금융, 한국과학기술원(KAIST), IBK기업은행, 하나은행, NH농협은행, 지역기업 등 10개 기관이 참여한 모펀드다. 운용사 출자금을 포함한 세부 결성 규모는 543억원이다.
한국벤처투자와 대전시, 주요 출자기관으로 구성된 운영위원회가 투자 분야를 정하고 이달 말 자펀드 출자사업을 시작한다. 이를 통해 총 800억원 규모의 벤처펀드를 조성할 계획이다.
지난 4월 대전시가 '창업도시 조성 프로젝트'에 선정된 점을 반영해 KAIST를 중심으로 한 창업기업 육성용 특화펀드도 조성한다.
한국벤처투자는 대전을 비롯한 중부권 벤처기업의 투자 접근성을 높이기 위해 중부권 투자센터를 연내 개소할 예정이다. 센터는 대전 D-성장펀드 등 중부권 지역성장펀드의 운용과 지역기업 투자 지원을 담당한다.
목승환 중기부 창업벤처혁신실장은 "대전은 대덕연구개발특구를 중심으로 우수한 연구기관이 집적된 국내 대표 과학기술 혁신 거점"이라며 "대전의 과학기술 역량이 딥테크 유니콘 기업의 탄생으로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com