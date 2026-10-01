AI 시대 개인정보 보호·활용 균형점 찾는다…국민 200명 토론

AI 핵심 요약beta
- 행안부와 개인정보위가 11월 1일 AI 시대 개인정보 토론회를 연다.
- 국민 200명을 공개 모집해 보호와 활용의 균형점을 논의한다.
- 개인정보위는 의견을 반영한 제도개편 방향을 연내 발표한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인공지능(AI) 학습과 맞춤형 서비스 등에 개인정보 활용이 확대되는 가운데 정부가 국민 200명과 함께 AI 시대 개인정보의 보호와 활용 사이의 균형점을 모색한다.
행정안전부와 개인정보보호위원회는 오는 11월 1일 서울 연세대학교 백양누리에서 '인공지능(AI) 시대, 개인정보를 어떻게 보호하고 활용할 것인가'를 주제로 제3차 '모두의 토론회'를 개최한다고 1일 밝혔다.
'모두의 토론회'는 국민이 정책 수요자이자 주체로서 직접 토론에 참여해 의견과 경험을 나누고 이를 정책 방향에 반영하는 국민 참여형 정책 소통 창구다.
이번 토론회에서는 AI 기술 확산에 따라 중요성이 커지고 있는 개인정보의 안전한 보호와 유용한 활용 방안을 집중적으로 논의한다.
최근 AI가 일상생활 곳곳에 활용되면서 개인정보를 기반으로 한 맞춤형 서비스가 확대되고 있다. 동시에 AI 학습과 서비스 제공 과정에서 개인정보가 제대로 보호되는지, 이용자가 자신의 정보가 어떻게 활용되는지 충분히 알 수 있는지 등에 대한 관심도 높아지고 있다.
개인정보위는 이에 맞춰 AI 시대 데이터 환경에 적합한 개인정보 제도 개편을 추진하고 있다. 지난 8월 한 달 동안 국민 제안을 접수했으며 주요 의견을 반영한 정책 방향을 마련해 연내 발표할 예정이다.
토론회에서는 먼저 전문가들이 AI와 개인정보 활용을 둘러싼 주요 쟁점과 현황을 설명한다. 이후 국민 참가자들이 소그룹으로 나뉘어 일상에서 체감하는 개인정보 활용의 필요성과 우려를 공유하고 적절한 보호·활용 방안을 논의한다.
전체 토론에서는 각 그룹의 논의 결과를 공유하고 국민이 안심할 수 있으면서 개인정보를 사회적으로 가치 있게 활용할 수 있는 원칙과 제도에 대한 의견을 모을 예정이다.
정부는 토론회에 참여할 국민 200명도 공개 모집한다. 개인정보 보호와 활용에 관심 있는 국민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 참가 신청은 1일부터 11일까지 행정안전부 누리집이나 대국민 온라인 소통 창구인 '소통혁신24'를 통해 할 수 있다.
선정된 참가자는 사전에 제공되는 자료를 통해 관련 내용을 학습한 뒤 토론에 참여한다.
현장 토론에 앞서 온라인 의견 수렴도 진행한다. 국민 누구나 '소통혁신24'를 통해 AI 시대 개인정보 보호와 활용에 관한 의견을 제시할 수 있으며, 온라인에서 수렴된 의견은 현장 토론회에서도 공유될 예정이다.
abc123@newspim.com