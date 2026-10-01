부산 동래온천지구, 전국 네 번째 '온천도시' 지정

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 1일 부산 동래온천지구를 온천도시로 지정했다.
- 동래온천은 1400년 역사와 전국 2위 고온 온천수로 평가받았다.
- 동래구는 치유·휴식형 관광 거점으로 육성하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 1400년 역사를 지닌 부산 동래온천지구가 충북 충주, 충남 아산, 경남 창녕에 이어 전국 네 번째 '온천도시'로 지정됐다.
행정안전부는 1일 부산광역시 동래구 동래온천지구 일원을 온천도시로 지정했다고 밝혔다.
온천도시는 온천 관광 등 온천산업 육성을 통해 지역 발전과 경제 활성화를 도모하기 위해 행안부 장관이 지정하는 제도다. 앞서 2023년 충주와 아산, 창녕 등 3곳이 처음 온천도시로 지정됐다.
행안부는 동래구가 지난 8월 제출한 '온천도시 계획서'를 토대로 현장 실사와 전문가 심사를 진행했다. 심사에서는 동래온천의 우수한 온천 자원과 접근성, 도심형 온천도시로의 성장 가능성을 담은 발전 전략 등이 높은 평가를 받았다.
동래온천은 삼국시대 신라 때부터 전해 내려온 약 1400년 역사를 가진 온천이다. 특히 70.3℃의 고온 실리카 온천수를 보유해 78℃인 경남 창녕 부곡온천에 이어 전국에서 두 번째로 높은 온도를 기록하고 있다.
접근성도 강점이다. 지하철 1·3·4호선과 동해남부선 등 광역 교통망을 갖춘 데다 온천 관련 인프라가 도심에 자리 잡고 있어 연간 이용객이 200만명에 달한다.
동래구는 이번 지정을 계기로 기존 목욕 중심의 온천산업을 치유·휴식 관광 중심으로 전환할 계획이다.
우선 복합 치유 거점인 '온천치유원'을 건립해 전문적인 수중 치유 서비스를 제공한다. 도심 속 쉼터 역할을 할 '온천복합체험시설'도 조성해 시민과 관광객이 일상에서 온천을 쉽게 이용할 수 있도록 할 예정이다.
금정산 국립공원 등 주변 관광자원과 온천을 연계한 관광 콘텐츠도 개발한다. '동래온천장' 브랜드를 활용한 특화 상품을 만들고 '동래 온천축제'를 개최하는 등 지역 상권 활성화에도 나선다.
동래구는 전통적인 온천 자원에 현대적인 치유 콘텐츠를 결합해 관광객 유입과 지역 소비를 확대하고, 도심형 온천관광 거점으로 육성한다는 구상이다.
진명기 행안부 자치혁신실장은 "전국 네 번째 온천도시로 지정받은 동래온천은 도심 속에서 지역 주민과 관광객에게 한층 수준 높은 휴식을 제공하는 대표적인 온천 명소로 거듭날 것으로 기대된다"며 "정부는 도심형 온천도시 모델이 성공적으로 정착하여 지역 경제 활성화의 든든한 기반이 될 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com