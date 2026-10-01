전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.01 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

[뉴스분석] 제78주년 국군의 날 기념식… 레이저 '천광'은 빛났지만, 북한 겨눈 '한 방'은 없었다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 제78주년 국군의날 기념식에서 군은 천광 드론 격추를 첫 공개했다.
  • AI 군집드론·대드론 무인기 등도 선보였지만 전략무기는 빠졌다.
  • DMZ 지뢰 도발 열흘 만의 행사였으나 강한 억제 메시지는 없었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

천광, 李 대통령 앞에서 드론 4대 격추… 1회 요격 비용 1만~2만원
군집 드론·대드론 무인기·K877·KM3… 첫 공개 장비 제원 분석
현무-5는 3년째 '단골'… 병력은 2년 새 5000명대에서 800명으로
25사단 지뢰 도발 열흘 만의 기념식… LAMD·L-SAM-Ⅱ 등 빠져

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78주년 국군의날 기념식의 주인공은 레이저 대공무기 '천광'이었다. 군은 이날 천광의 드론 격추 시연과 함께 인공지능(AI) 기반 군집 드론, 대드론 요격 무인기 등을 처음 공개했다.

그러나 북한의 핵·미사일과 재래식 도발을 억제할 '결정적 한 방'은 보이지 않았다. 비무장지대(DMZ)에서 북한군 지뢰로 추정되는 폭발로 장병들이 중상을 입은 지 열흘 만에 열린 기념식이었다는 점에서 아쉬움이 남는다.

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78주년 국군의날 기념식에서 열병 차량에 탑승해 사열하고 있다. [사진= 청와대통신사진기자단] 2026.10.01 gomsi@newspim.com

◆천광, 대통령 앞에서 드론 4대 격추 = 천광 시연은 식후행사 중 오전 11시쯤 이재명 대통령이 지켜보는 가운데 진행됐다. 사열대 왼쪽 상공에 소형 드론 2대가 나타나자 천광이 레이저를 차례로 쏴 2대를 떨어뜨렸다. 이어 다시 나타난 드론 2대는 천광 2대가 동시에 사격해 격추했다.

표적을 추적하고 레이저를 쏘는 화면이 전광판으로 실시간 중계됐고, 드론이 불꽃을 일으키며 추락하자 참석자들의 시선이 일제히 하늘로 쏠렸다. 레이저 대공무기의 실사격 시연이 국군의날 기념식에서 공개된 것은 이번이 처음이다. 천광은 2024년 10월 계룡대 지상군 페스티벌에서 전시만 됐었다.

천광은 국방과학연구소(ADD)가 주도해 개발했으며 2024년 말 전력화됐다. 출력은 20㎾급과 30㎾급, 사거리는 500m~2㎞다. 핵심은 비용이다. 1회 요격에 드는 비용이 전기료 1만~2만원 수준이어서, 값싼 드론을 고가의 대공미사일로 잡는 '비용 역전'을 해소할 수 있다. 러시아-우크라이나 전쟁에서 드론이 방공망을 소모시키는 양상이 굳어지면서 각국이 레이저 무기 개발을 서두르는 이유다.

다만 이날 시연은 실전과 조건이 달랐다. 행사 진행 시나리오에 따르면, 군은 안전을 위해 드론의 속도와 고도를 제한해 운용했다. 레이저는 비·안개·구름 등 기상의 영향을 받고, 표적에 일정 시간 빔을 쏴야 하는 한계도 있다. 수십 대가 한꺼번에 몰려오는 군집 드론 공격에 대한 대응 능력은 아직 검증 과제로 남아 있다.

국내 독자 기술로 개발한 레이저 대공무기 '천광'이 29일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78주년 국군의날 미디어데이에서 공개됐다. 왼쪽부터 100㎾급과 30㎾급 장비이고, 오른쪽은 국군의 날 행사에서 천광 레이저에 맞은 드론이 불길에 휩싸인 모습. [사진= 디펜스타임스 제공] 2026.10.01 gomsi@newspim.com

◆첫 공개 장비 제원 분석 = 나머지 첫 공개 장비는 대부분 드론전과 지상 기동 분야에 집중됐다. ADD가 개발 중인 AI 기반 군집 드론은 최대 시속 120㎞로 1시간 동안 비행한다. AI가 여러 대의 드론에 임무를 나눠 맡기고 표적을 스스로 인식한다.

대드론 요격 무인기는 레이더 정보를 받아 적 드론을 요격하는 무인기로, 최대 시속 200㎞에 운용 시간은 15분이다. 근거리는 레이저가, 그 바깥은 요격 무인기가 맡는 다층 대드론망의 구성 요소로 볼 수 있다.

육군의 차륜형 지휘소용 차량 K877은 최대 시속 95㎞로 달리고, 12.7㎜ 기관총을 달았으며 10명이 탄다. 자주도하장비 KM3는 하중 63.4t으로 K21 보병전투차량 2대를 싣고 강을 건너며, 운용 인원은 3명이다. 해병대 고성능 다연장은 구경 300㎜ 이하, 최대 사거리 120㎞, 이동 속도 시속 90㎞다. 서북도서에 배치될 경우 북한 황해도 해안 일대가 사정권에 든다.

소형 전술차량 탑재형 120㎜ 박격포는 사거리 8~13㎞, 발사 속도는 분당 최대 8발 이상(지속 3발 이상)이다. 다목적 무인차량은 작전반경 25㎞에 7.62㎜ 기관총을 달고 시속 30㎞로 움직인다.

전술 차원에서는 의미 있는 장비들이지만, 북한 지휘부가 긴장할 만한 전략무기는 아니라는 평가가 나온다.

지난달 29일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78주년 국군의날 미디어데이에서 국방과학연구소(ADD)가 개발 중인 대드론 요격 무인기가 공개됐다. 레이더 정보를 받아 적 드론을 요격하는 무인기로, 최대 시속 200㎞에 운용 시간은 15분이다. 근거리는 레이저 대공무기 '천광'이, 그 바깥은 요격 무인기가 맡는 다층 대드론망의 한 축이 될 것으로 보인다. [사진= 디펜스타임스 제공] 2026.10.01 gomsi@newspim.com

◆현무-5는 3년째 '단골' = '한국형 3축 체계' 제대에는 지대지미사일 현무-5와 천무, 잠대지 유도탄, 천궁-Ⅱ, L-SAM이 나왔다. 탄두 중량 8t급으로 북한 지휘부의 지하 벙커를 겨냥하는 현무-5는 2024년 서울공항 기념식에서 처음 공개됐고, 지난해 계룡대에 이어 올해까지 3년 연속 등장했다. 미래전력 제대의 저피탐 무인편대기, 폭발물 탐지·제거 로봇, 다중로봇 협동자율 시스템도 모두 지난해 '최초 공개' 장비였다.

하늘도 익숙한 얼굴이 채웠다. 회전익 편대는 시누크·수리온·마린온·아파치로 구성됐고, 고정익은 RF-16을 선두로 KC-330, P-8, F-35A, F-15K, KF-21, FA-50 등 26대가 분열 비행을 했다. 지난달 22일 양산 1호기가 공군에 인도된 KF-21이 그나마 새 소식이었다. 공군은 KF-21을 내년 후반기 실전에 투입할 계획이다.

마지막은 공군 특수비행팀 블랙이글스가 장식했다. 블랙이글스가 계룡대 상공에 태극 문양을 그려내자 이 대통령과 강신철 국방부 장관은 하늘을 올려다보며 뜨거운 박수를 보냈다. 볼거리로는 손색이 없었지만 매년 보던 장면이기도 하다.

규모는 해마다 줄었다. 2024년에는 장병 5000명대와 장비 83종 340여 대가 동원됐고 광화문 시가행진도 열렸다. 지난해에는 998명, 100여 대로 줄었다. 올해는 장병 800여 명, 장비 46종 70여 대로 2년 새 장비는 5분의 1, 병력은 6분의 1 이하가 됐다.

시가행진은 2년 연속 열리지 않았다. 국방부는 올해부터 4개년 계획에 따라 국군의날을 육군 지상군 페스티벌, 공군 에어쇼·ADEX, 해군 국제관함식, 해병대 서울 수복 행사와 연계해 '축제형'으로 치른다는 방침이다.

지난달 29일 충남 계룡대 활주로에서 열린 제78주년 국군의날 미디어데이에서 해병대 고성능 다연장이 처음 공개됐다. 구경 300㎜ 이하에 최대 사거리는 120㎞, 이동 속도는 시속 90㎞다. 서북도서에 배치되면 북한 황해도 해안 일대를 사정권에 둘 수 있다. [사진= 디펜스타임스 제공] 2026.10.01 gomsi@newspim.com

◆지뢰 도발 열흘 만의 기념식, '비장의 카드'는 빠져 = 기념식 열흘 전인 지난달 21일 오전 10시 51분, 서부전선 DMZ 군사분계선(MDL) 남쪽 약 10m 지점에서 수색로 개척 작전을 하던 육군 25사단 장병 두 사람이 북한이 매설한 지뢰로 중상을 입었다. 

이날 폭발물 탐지·제거 로봇이 나오긴 했지만, 지난해 이미 공개된 장비였다. DMZ 지뢰 도발에 대한 군의 대응 의지를 보여줄 새 전력이나 메시지는 없었다. 실전 배치를 앞두고 북한이 가장 껄끄러워할 무기들도 빠졌다.

'한국형 아이언돔'으로 불리는 장사정포 요격체계(LAMD)는 북한이 MDL 일대에 배치한 장사정포에 맞서 전력화 시기를 2029~2033년으로 앞당긴 사업이다. 총사업비는 8420억여 원이다. 2028년 개발 완료가 목표인 L-SAM-Ⅱ는 고도 70~150㎞에서 극초음속 활공체까지 요격하는 것을 목표로 한다.

잠수함발사탄도미사일(SLBM) 수직발사관 10개를 갖춘 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 1번함 장영실함은 지난해 10월 진수됐다. 실물 전시가 어렵다면 모형이나 영상으로라도 '보여줄 수 있는 억제력'은 충분했다는 지적이다.

태극기를 휘날리며 경남 거제 앞바다에서 시운전 중인 장보고-Ⅲ 배치-Ⅱ 2번함 '서희함'. 3600t급으로 SLBM 수직발사관을 10개로 늘렸으며, 내년 말 해군에 인도될 예정이다. [사진= 한화오션] 2026.10.01 gomsi@newspim.com

국군의날은 장병을 축하하는 잔치이면서 적에게 보내는 메시지이기도 하다. 레이저가 드론을 떨어뜨리는 장면은 인상적이었다. 하지만 DMZ 지뢰밭에서 다리를 잃은 장병들에게, 그리고 그 지뢰를 묻은 쪽에 보내는 메시지로는 부족했다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 "김지용, 친윤 아닌 반윤" 옹호 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자를 둘러싼 '친윤(친윤석열) 검사' 논란에 대해 "친윤 아닌, 굳이 말하자면 반윤 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실"이라고 정면 반박했다. 이 대통령은 30일 밤과 1일 새벽 엑스(X·옛 트위터)에 김 후보자 임명에 반대하는 이용자들의 글을 인용하며 잇따라 답글을 올렸다. 오는 2일 검찰청 폐지와 함께 출범하는 중수청의 초대 수장 인선을 두고 대통령이 직접 인선 배경과 추천 절차를 설명한 것이다. 이재명 대통령이 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대] ◆ "허위임을 알면서 흠집 내는 억지 주장은 비방이자 국정 방해" 이 대통령은 30일 밤 '친윤계 검사 김지용을 쓰지 말라'는 한 이용자의 글에 "조언과 비판에 감사드린다"면서도 "국정은 모든 국민의 것이라 객관적이고 공정해야 한다"고 했다. 이어 "국정에 대한 비판이나 조언은 얼마든지 할 수 있지만 사실에 기초해서 해야 진정한 비판과 조언으로서 의미가 있다"며 "허위 사실에 기초한 비판이라도 고의가 아니고 누군가에게 속아 잘못 알고 하는 것이라면 공론의 장에서 얼마든지 수용되고 시정될 수 있다"고 짚었다. 이 대통령은 "만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격하려고 거짓에 기반해 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고, 국정에 대한 조언이 아니라 국정 방해"라고 지적했다. 이 대통령은 정부가 객관적 증거에 따라 확인한 김 후보자의 이력도 조목조목 제시했다. 이 대통령은 "김 후보자는 문재인 정부 당시 추미애 법무부 장관이 검사장으로 발탁 승진시켰고, 윤석열 검찰총장 때 대검찰청 형사부장으로 있으면서 윤 총장의 장모 최은순 씨의 모해위증교사 무혐의 사건에 재기수사 명령을 내려 기소하라고 했다"고 설명했다. 그러면서 "이 때문에 윤석열 정부에서 지방 차장검사로 좌천됐다가 결국 쫓겨나다시피 사직한 사람"이라며 "다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤 검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다"고 했다. 이 대통령은 "윤석열 정권 정치검찰의 최대 피해자가 저"라며 "알면서도 친윤 정치검사라고 거짓 주장하는 것은 아닐 것으로 믿는다"고 덧붙였다. 현재 여권에서는 추미애 경기도지사와 김용민·이성윤 더불어민주당 의원 등이 김 후보자 임명에 반대하거나 우려를 표해왔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.09.08 kunjoo@newspim.com ◆ "검사 출신 다 버리면 중수청 망치자는 얘기…검찰개혁은 복수 아냐" 이 대통령은 1일 새벽 또 다른 이용자의 반대 글에 답하며 '검사 출신 배제론'을 반박했다. 이 대통령은 "진심으로 저와 나라의 미래가 걱정돼 그러는 분들이 많을 것"이라면서도 "검사 출신이라고 다 버리자면 박은정 의원도, 임은정 검사장도, 이성윤 의원도 다 검사 또는 검사 출신인데 그분들은 어찌 되겠느냐"고 반문했다. 이어 "중요 수사 기구 책임자에 수사 전문가인 전직 검사를 검사 출신이라는 이유로 쓰지 말라고 하면 이것은 중수청을 망치자는 얘기나 마찬가지"라며 "중수청이 제 기능을 못 하면 나라의 질서와 국민의 안전이 어찌 되겠느냐"고 했다. 이 대통령은 "검찰개혁의 목표가 검찰에 복수하자거나 검찰을 망가뜨리자는 것은 아니지 않으냐"며 "수사와 기소를 분리하고 다시는 정권에 악용되지 않으면서 제대로 수사하고 제대로 기소하게 하자는 것 아니겠느냐"고 강조했다. 이 대통령은 "국정이든 검찰개혁이든 개인적 감정이나 은원을 해결하는 것이어서는 안 된다"며 특정인이나 특정 집단의 이익이 개입돼서도 안 된다고 했다. 그러면서 "정치와 권력에 휘둘리지 않고 수사와 공소 기능이 공정하게 잘 작동하도록 하는 것이 검찰개혁의 목표라고 믿는다"고 말했다. ◆ "대통령 마음대로 정하는 것 아냐…재제청 사유인지 고민과 판단의 영역" 이 대통령은 김 후보자 인선이 법에 따른 추천 절차를 거쳤다는 점도 짚었다. 이 대통령은 "중수청장 후보자는 대통령이 마음대로 정하는 것이 아니다"라며 "중수청장 후보는 우선 국민 추천을 받은 사람이어야 하고, 독립적인 추천위원회가 4명으로 압축해 추천한다"고 설명했다. 이어 "추천된 4명 가운데 협의를 거쳐 행정안전부 장관이 김 후보자를 대통령에게 제청했고, 협의 과정에서 김 후보자가 가장 적합하다고 판단됐다"며 "친윤 검사라는 등의 반대 주장이 있어 장시간 추가 검증을 한 결과 대체로 사실이 아니거나 심지어 터무니없는 허위 주장으로 판명됐다"고 밝혔다. 다만 이 대통령은 인선 최종 판단에는 여지를 남겼다. 이 대통령은 "일부 문제점이 있더라도 법에 따른 추천 절차를 무시해서는 안 된다"며 "김 후보자를 배제하면 남은 3명의 피추천자 가운데 누군가로 교체해야 하는데, 재제청할 사유인지, 남은 3명이 김 후보자를 대체할 만한지는 여전히 고민과 판단의 영역"이라고 했다. 이 대통령은 지난달 8일 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 지명하고 국회 인사청문회를 요청하기로 했으나 논란이 커지면서 추가 검증을 지시한 것으로 알려졌다.  이 대통령이 직접 김 후보자의 '친윤 논란'에 공개적 반박을 한 만큼 추가 인선 절차를 밟을 것이라는 예측이 나오고 있다.  the13ook@newspim.com 2026-10-01 09:49
사진
정부, 온누리상품권 18년 만에 개편 [세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 디지털 온누리상품권의 일률적인 7% 구매 할인을 내년부터 5%로 낮추는 대신 사용처에 따라 최대 5%를 추가 환급한다. 전통시장에서 사용하면 총 10%, 지방 골목상권에서는 8%의 혜택을 받을 수 있다. 중소벤처기업부는 1일 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 이 같은 내용의 '전통시장·지방상권 소비 촉진을 위한 온누리상품권 개편 방안'을 발표했다. 온누리상품권 제도가 전면 개편되는 것은 2009년 도입 이후 18년 만이다. 이번 개편은 온누리상품권을 전통시장과 지방상권 소비를 유도하는 정책 수단으로 재설계하는 데 초점을 맞췄다. 골목형상점가 지정 기준도 지역 재정 여건에 따라 차등화하고, 관광·민간 플랫폼과의 연계를 확대한다. [AI 일러스트=오종원 기자] 2026.09.30 jongwon3454@newspim.com ◆ 선할인 줄이고 사용처별 환급...전통시장 혜택 10% 현재 디지털 온누리상품권은 사용처와 관계없이 구매 단계에서 7%를 할인받는다. 내년부터는 구매 할인율을 5%로 조정한 뒤 실제 사용처에 따라 추가 환급을 제공한다. 전통시장에서 사용하면 결제액의 5%를 환급해 구매 할인을 포함한 전체 혜택이 10%로 높아진다. 지방 골목상권에서는 3%를 환급해 총 8%의 혜택을 받는다. 수도권 골목상권에는 별도의 환급이 적용되지 않아 구매 할인 5%만 받을 수 있다. 현행 제도와 비교하면 전통시장 혜택은 3%포인트(p), 지방 골목상권은 1%p 높아지고 수도권 골목상권은 2%p 낮아진다. 정부에 따르면 지난해 온누리상품권 사용액은 3조9500억원으로, 이 가운데 65%인 2조6000억원이 전통시장에서 사용됐다. 비수도권 사용액은 2조2600억원으로 전체의 57%를 차지했다. 중기부는 지역화폐와 온누리상품권의 역할도 구분할 방침이다. 지역화폐가 지역 주민의 관내 소비를 지원한다면, 온누리상품권은 외부 소비자를 전통시장과 지방 골목상권으로 끌어들이는 수단으로 활용한다는 구상이다. ◆ 골목형상점가 지정기준 차등...무분별한 확대 방지 온누리상품권 가맹이 가능한 골목형상점가의 지정 기준도 지역별 재정 여건에 따라 달라진다. 현재는 2000㎡ 이내에 점포 15개 이상이 밀집하면 골목형상점가로 지정할 수 있다. 인구감소지역은 점포 10개 이상이면 된다. 그러나 지난해 3월 지정 기준이 점포 30개에서 15개로 완화된 이후 골목형상점가가 빠르게 늘면서 지역화폐 사용처와 차이가 불분명해졌다는 지적이 제기됐다. 골목형상점가는 2024년 381곳에서 지난해 1564곳, 올해 8월 기준 2130곳으로 2년여 만에 5.6배 증가했다. [제공=중소벤처기업부] 2026.09.30 jongwon3454@newspim.com 앞으로는 지방자치단체의 재정자립도를 기준으로 상위 25% 지역은 점포 30개, 중위 50% 지역은 20개, 하위 25% 지역은 15개 이상일 때 골목형상점가로 지정할 수 있다. 전통시장 반경 1㎞ 이내와 인구감소지역에는 점포 15개 기준을 적용한다. 지자체가 골목형상점가를 지정할 때 중기부와 사전 협의하는 절차도 마련한다. 지정 이후 점포 밀집 기준을 충족하지 못하거나 부정 유통이 확인된 곳은 지정을 취소할 수 있도록 할 계획이다. 가맹점 관리도 강화한다. 중기부는 지난 6월부터 연 매출 30억원 이하 사업자를 원칙적인 가맹 대상으로 정하고 병원·의원과 법률·회계·세무 등 전문서비스업의 가맹을 제한했다. 약국은 가맹 대상에 포함했다. 기업형 슈퍼마켓(SSM)의 가맹을 제한하는 법 개정도 추진한다. 지난해 연 매출 30억원을 초과한 가맹점은 전체의 0.5%인 1310곳에 불과했지만 결제액은 5593억원으로 전체의 14%를 차지했다. ◆ 지방관광·민간플랫폼 연계...사용처 접근성 높인다 온누리상품권을 활용해 지방 관광 소비를 촉진하는 방안도 추진한다. 지자체가 디지털 온누리상품권 환급과 함께 관광지 입장권, 숙박시설, 지역 온라인몰 할인권 등을 제공할 수 있도록 연계하고 지역별 여행상품도 개발한다. 외국인은 자국에서 사용하던 결제 앱으로 온누리상품권 가맹점의 QR코드를 촬영해 결제할 수 있게 된다. 중기부는 알리페이와 연계할 경우 약 40개 해외 결제 앱에서 온누리상품권 가맹점을 이용할 수 있을 것으로 내다봤다. 정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 네이버·카카오 지도에서 온누리상품권 가맹점을 확인할 수 있도록 하고, 카카오톡 채널을 통한 인공지능(AI) 고객 응대와 마케팅도 지원한다. 상생배달앱과 연계한 소비쿠폰과 판촉 행사도 추진한다. 내년 1월부터는 카드사 포인트를 디지털 온누리상품권으로 전환할 수 있도록 할 계획이다. 공공기관 임직원의 복지포인트를 온누리상품권으로 지급하도록 유도하고 관련 실적을 동반성장평가에 반영하는 방안도 검토한다. 가맹점의 소비자 권익 침해나 거래질서 위반이 확인되면 등록을 취소할 수 있도록 관리 근거도 강화한다. 반면 별다른 문제가 없는 가맹점은 등록을 자동 갱신하고, 전통시장 구역을 일부 조정할 때 필요한 행정 절차는 간소화한다. 이소영 중기부 장관은 "온누리상품권이 전통시장 상인과 지방 상인들의 매출을 키우는 확실한 마중물이 되도록 만들어 나가겠다"고 밝혔다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-01 08:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동