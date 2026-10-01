"착한 소비에 화답했다"…시몬스, 뷰티레스트 에디슨 SS 판매량 '껑충'

AI 핵심 요약beta
- 시몬스가 1일 하이파이브 셰어링 프로젝트를 통해 에디슨 SS 판매가 늘었다고 밝혔다.
- 6월부터 8월 말까지 판매량은 전년 동기 대비 약 40% 증가했다.
- 8월 판매량은 전년 동기 대비 약 60% 급증하며 성장세를 보였다.
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삼성서울병원 소아청소년 환아 지원
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스는 진행 중인 '하이파이브 셰어링 프로젝트'의 영향으로 대상 모델인 '뷰티레스트 에디슨' 슈퍼싱글(SS) 사이즈 판매량이 대폭 증가했다고 1일 밝혔다.
시몬스에 따르면 프로젝트를 시작한 지난 6월부터 8월 말까지 뷰티레스트 에디슨 슈퍼싱글 사이즈 판매량은 전년 동기 대비 약 40% 늘어났다. 특히 새 학기 시즌을 앞둔 8월 한 달 판매량은 전년 동기 대비 약 60% 가량 급증하며 가파른 성장세를 나타냈다. 가치 소비를 지향하는 소비자들의 적극적인 호응이 실제 구매로 이어진 결과다.
하이파이브 셰어링 프로젝트는 시몬스가 지난 2023년 침대업계 최초로 선보였던 ESG 침대 '뷰티레스트 1925'의 성공을 잇는 대형 사회공헌 사업이다. 시몬스의 스테디셀러 매트리스인 '뷰티레스트 에디슨' 슈퍼싱글 사이즈가 1대 판매될 때마다 소비자가격의 5%가 기부금으로 자동 적립되는 방식으로 운영된다. 이렇게 조성된 누적 기부금은 삼성서울병원 소아청소년 환아들의 치료비 지원과 소아청소년센터의 치료 환경 개선을 위해 전달된다.
기업과 병원, 그리고 소비자가 한데 뜻을 모아 지속가능한 나눔 문화를 만들어간다는 점에서 이번 성과는 의미가 크다. 시몬스는 캠페인의 취지를 알리기 위해 제작한 '아임 유어 스프링맨' 홍보 영상도 높은 관심을 모으며 누적 조회수 100만 회를 돌파했다고 덧붙였다. 매트리스 속 캐릭터와 투병 중인 아동이 교감하는 동화 같은 연출로, 소비자의 구매가 환아들의 일상 회복으로 연결된다는 메시지를 효과적으로 전달했다.
시몬스 관계자는 "하이파이브 셰어링 프로젝트를 통해 소비자들이 제대로 된 침대를 선택하는 것을 넘어 더 높은 가치와 희망을 나누고, 나눔의 가치까지 함께 실천한다는 점에서 매우 긍정적"이라며 "특히 병원, 기업, 소비자 등 3자가 의기투합해 지속가능한 ESG 행보를 함께 만들어 간다는 점에서 의미가 크다"고 설명했다.
stpoemseok@newspim.com