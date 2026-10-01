에이스침대, 242평 규모 대형 프리미엄 매장 '에이스스퀘어 연신내점' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 에이스침대는 1일 연신내에 체험형 매장을 열었다.
- 에이스스퀘어 연신내점은 242평 규모로 조성했다.
- 매트리스 체험존과 구매 사은품 혜택을 마련했다.
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매트리스 체험존 및 리클라이너 구성
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대는 서울 서북부 주요 상권인 연신내에 대형 프리미엄 체험형 매장 '에이스스퀘어 연신내점'을 신규 오픈했다고 1일 밝혔다.
서울시 은평구 대조동에 들어선 에이스스퀘어 연신내점은 지상 1층부터 5층까지 총 242평(800㎡) 규모의 대형 매장이다. 유동 인구가 풍부한 연신내 핵심 상권에 위치해 뛰어난 접근성을 자랑하며, 방문객들이 넓고 쾌적한 환경에서 에이스침대의 다채로운 프리미엄 제품군을 직접 살펴보고 체험할 수 있도록 구성됐다.
매장 내부에는 고객이 자신의 체형과 수면 습관에 가장 적합한 제품을 선택할 수 있도록 대규모 '매트리스 체험존'이 마련됐다. 특히 에이스침대의 독자적 기술력이 집약된 최고급 라인업인 '로얄에이스(Royal Ace)'를 자유롭게 둘러볼 수 있다. 실제 침실 환경과 흡사하도록 내부 조명의 밝기까지 조절 가능하게 설계해 섬세한 비교 체험을 돕는다.
층별 콘셉트존에서는 고객의 다양한 라이프스타일을 반영한 주요 라인업을 배치했다. 신규 TV CF에 등장한 세미클래식 침대 '탱고(TANGO)', 웨인스코팅 디자인의 '리네아-II(LINEA-II)', 신혼부부 선호도가 높은 '노벨라(NOVELLA)' 등을 한자리에서 만나볼 수 있다. 이 외에도 하이엔드 브랜드 '에이스 헤리츠(ACE HERITZ)' 전용존과 노르웨이 명품 리클라이너 '스트레스리스(Stressless)' 전용 공간도 별도로 다져 프리미엄 가구 선택의 폭을 크게 넓혔다.
에이스침대는 매장 오픈을 기념해 구매 고객을 대상으로 고급 침구세트 등 다양한 사은품 증정 이벤트를 진행한다. 예비부부를 위한 '에이스 웨딩멤버스' 혜택을 비롯해 LG전자 베스트샵 연계 프로모션과 네이버페이 결제 포인트 적립 등 풍성한 구매 혜택도 함께 제공한다.
에이스침대 관계자는 "에이스스퀘어 연신내점은 서울 서북부 핵심 상권에서 다양한 침대와 매트리스를 한자리에서 직접 비교해 볼 수 있도록 마련한 프리미엄 체험형 매장"이라며 "신규 매장에서 자신의 체형과 라이프스타일에 맞는 침대를 보다 편안하게 경험하고 선택하시길 바란다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com