"대형 영농 시장 잡는다"…대동, 獨 도이치파 고마력 트랙터 4종 출시

AI 핵심 요약beta
- 대동이 1일 도이치파 고마력 트랙터 4종을 국내 출시했다.
- 180~240마력 라인업으로 대형 영농 시장 공략을 강화했다.
- 정밀농업 연계해 작업 효율과 맞춤형 솔루션을 높이기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대형 영농 및 정밀농업 서비스 연계
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 미래농업 리딩기업 대동이 이탈리아 SDF그룹의 세계적인 독일 농기계 브랜드 도이치파(Deutz-Fahr)의 고마력 트랙터 4종을 국내 시장에 정식 출시하고 대형 영농 시장 공략에 속도를 낸다고 1일 밝혔다.
대동은 기존 20~140마력 중심의 자체 개발 라인업에 더해 ▲180마력 ▲210마력 ▲230마력 ▲240마력 등 초고마력 신제품 4종을 도입하며 대형 트랙터 라인업을 강화했다. 농림축산식품부에 따르면 농작물 재배 농업법인은 2020년 5609개에서 2024년 7174개로 27.9% 증가했다. 대동은 이처럼 넓은 농경지를 경작하거나 농작업 대행을 수행하는 대형 농가 및 영농법인의 고성능·고효율 농기계 수요 증가에 맞춰 이번 라인업 확대를 추진했다.
이번에 선보인 도이치파 고마력 트랙터는 짧은 농번기 내에 대규모 농경지 작업을 마쳐야 하는 대형 농가의 작업 효율성을 대폭 끌어올린 것이 특징이다. 전방 히치와 전방 PTO를 탑재해 전·후방에 대형 작업기를 동시에 부착할 수 있어, 한 번의 주행으로 경운, 정지, 파종, 비료 살포 등 여러 단계를 동시에 처리할 수 있다. 이를 통해 같은 농지를 오가는 횟수를 줄여 작업 시간을 짧게 단축하고 반복 주행에 따른 토양 다짐 부담도 최소화했다.
또한 후방 10개, 전방 4개의 유압 포트를 갖춰 대용량 비료살포기나 정밀 파종기 등 다수의 유압 연결이 필요한 대형 복합 작업기 운용에 최적화됐다. 작업기별 유량 우선순위 설정과 개별 제어가 가능하며, 필요한 만큼만 유압을 공급하는 '로드센싱(LS)' 시스템으로 불필요한 동력 소모를 방지했다. 주행 편의성 측면에서는 기어 변속 충격 없이 부드럽게 속도를 제어하는 'TTV 무단변속'과 반복 조작 순서를 저장해 버튼 하나로 실행하는 'SDS 시퀀스 제어'를 지원하며, 엔진오일 교환 주기를 1000시간으로 늘려 정비에 따른 작업 중단 부담을 다잡았다.
대동은 신형 트랙터에 탑재된 국제 표준 통신 규격(ISOBUS)을 활용해 정밀농업 서비스 고도화도 병행한다. 트랙터와 작업기 간 작업 정보를 주고받는 기능을 바탕으로 구역별 비료 및 종자 투입량을 정밀하게 조절할 계획이다. 대동은 전북 새만금 간척지 내 약 114만 평 규모의 농경지에서 실증 작업을 진행 중이며, 축적된 작업 데이터를 자사 정밀농업 플랫폼과 연동해 토양 및 생육 정보 기반의 맞춤형 솔루션을 고도화할 방침이다.
최형우 대동 국내사업본부장은 "대규모 경작과 농작업 대행 현장에서는 짧은 농번기에 많은 작업을 안정적으로 수행할 수 있는 장비가 중요하다"며 "고마력 제품군에 정밀농업 기술을 연계해 대형 영농 고객을 위한 제품·서비스 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com