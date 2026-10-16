전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.16 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

[2026 국감] 건보 재정·특사경 제도 집중 질타…홍승권 심평원장 자질 '논란'(종합)

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 여야 의원들이 16일 건보 재정 누수와 특사경 도입 지연을 질타했다
  • 국고 지원 확대와 불법 개설기관 신속 수사를 위한 세부 지침을 촉구했다
  • 홍승권 심평원장은 사적 출장과 관용차 이용 의혹으로 사퇴 요구를 받았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

건보 당기수지 올해 적자 전환 전망
10년간 미지급 국고 미지원금 20조
여야, 건보 지출 막는 특사경 '시급'
의료현장 연착륙위한 지침도 필요
홍 원장, 지인 관용차 탑승 등 지적
업무 파악 미숙·태도 지적에 식은땀

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 여야 의원들은 건강보험공단을 대상으로 건강보험 재정 누수 문제와 특별사법경찰(특사경) 제도 도입 지연을 일제히 질타했다. 건강보험심사평가원의 경우 홍승권 심평원장을 둘러싼 사적 해외 출장, 관용차 지인 동승, 업무 파악 미숙 등이 도마 위에 올라 사퇴 요구까지 받았다.

여야 의원은 16일 강원도 원주에서 열린 보건복지위원회 국정감사에서 이 같은 내용을 질의했다.

◆ 여야 "건보 재정 누수·유입 확대 급선무"…강청희 이사장 "국고지원 필수"

여야 의원들은 건강보험 재정 누수와 재정 유입을 늘리기 위한 특사경 제도 도입을 화두로 올렸다. 건보 재정의 지속 가능성을 위협하는 국고 지원 미흡과 불법 개설 기관의 부당청구 문제를 집중 추궁하면서도 의료 현장과 충돌이 일어나지 않는 세밀한 규정이 필요하다고 요청했다.

강청희 국민건강보험공단 이사장이 16일 강원도 원주시에서 열린 국회 보건복지위원회 국정감사에서 답변하고 있다. [사진=국회방송]

이수진 더불어민주당 의원은 "의료체계 개편 등으로 건보 재정 지출이 많이 늘고 있다"며 "당기수지가 올해 적자를 보일 것으로 예상되고 당분간 어려운 상황이 이어질 것으로 보인다"고 했다. 이 의원은 "건보 재정 지속 가능성을 위한 과제로 국고 지원의 안정화와 불법 의료기관 부당청구 근절 선정을 선정했는데 국고 지원은 법정 기준을 계속 지키지 않고 있다"고 지적했다.

이수진 의원은 "지난 10년간 미지급된 금액만 약 20조에 달한다"며 "일본은 28%, 대만은 36%, 유럽은 50%를 국가 지원하는데 우리는 못 미치는 기준마저도 지켜지고 않고 있다"고 지적했다.

조배숙 국민의힘 의원도 "건보 적립금이 2029년도에 소진될 것이라고 예상하고 있다"며 "의료 강화를 위해 개혁하는 상급병원 구조전환지원 사업 등은 국가 정책으로 국가 예산으로 써야한다"고 했다. 조 의원은 "건보 재정에서 끌어다 쓰고 있다"며 "국고 지원을 하지 않고 있는 것은 큰 문제"라고 지적했다. 강청희 건보공단 이사장은 "국고지원이 필수적이라고 생각한다"고 답했다.

이수진 의원은 "부당청구나 사무장병원 등 불법개설기관으로 인해서 재정 누수를 막아야하는데 이것 역시 해결되지 않고 있다"며 "특사경 도입 등 특단의 대책이 필요하다고 생각한다"고 촉구했다.

서미화 더불어민주당 의원도 최근 10년간 불법 개설기관 수사 의뢰 적발 조치 현황을 보면 수사 의뢰 기관이 2350여건 적발됐다고 했다. 환수결정 금액은 1조3000억이 넘는다며 특사경 제도 도입을 강조했다.

서 의원은 "사무장병원과 면대 약국에 대응하기 위해서는 전문성과 신속성을 갖추는 것이 관건"이라며 "행정조사부터 수사까지 1년 반 정도 걸리는 탓에 그 사이에 불법기관들은 과잉진료와 허위 청구로 건보 재정을 계속해서 잠식하고 있다"고 비판했다.

다만 서 의원과 권칠승 더불어민주당 의원은 특사경 제도 도입을 위한 구체적인 세부 지침을 마련해야 한다고 지적했다. 권 의원은 불법 개설 기관에 대한 과징금 부과 후 법원에서 조정되는 사례처럼 환수 결정이 정당했는지를 직접 검증할 필요가 있다고 했다.

권 의원은 "갑질 문제는 물론 수사 범위에 대한 세심한 조정이 없으면 심각한 혼란이 초래될 것"이라며 "특사경 도입은 기관의 권한 강화와 직결된 사안인 만큼 관장이 직접 챙기지 않으면 건보공단 이기주의로 흐를 가능성이 높다"고 전망했다. 그는 "현장 실무와 충돌하지 않도록 현실적이고 세밀한 규칙을 이사장이 책임지고 직접 챙겨야 한다"고 답변했다.

◆ 학술대회 출장 얹히기·지인 관용차 탑승…홍 원장 '사적 유용' 파문

홍 원장은 이날 사적 해외 출장 의혹 등에 곤혹을 치렀다. 한지아 국민의힘 의원은 홍 원장이 자신의 임명 과정에 대한 서류·면접심사 집계표 제출을 정당한 사유없이 거부하고 있다고 비판했다.

여당은 홍 원장의 자료 제출 거부 감싸기에 나섰다. 서영석 더불어민주당 의원은 "국회의 자료요구권은 존중돼야 하지만 평가표는 원장 개인만 있는 것이 아니고 지원자들의 내용이 같이 있다"며 "개인정보보호법에 근거해 정보 주체의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우 예외로 두고 있다"고 했다.

전진숙 더불어민주당 의원도 "지난해 강중구 전 심평원장에 대해 자료 요청을 했을 때도 기관에서는 신상과 관련한 내용으로 제출하지 못하겠다고 했었다"며 "개인 신상을 충분히 알 수 있는 상황까지 요구하는 부분에 대해서는 심하게 독촉해서는 안 된다"고 했다.

한 의원은 "개인 정보를 모두 지우고 제출하라고 요구했다"며 "면접심사 집계표를 제출하지 못할 이유가 하나도 없다"고 항의했다.

홍 원장은 "희귀질환 환자의 경우 대한민국에는 한 6명 정도"라며 "비식별을 한다 하더라도 식별이 가능한 문제가 생기는데 이름을 가리더라도 신문 등에 나와 누구인지 특정할 수 있다"고 답했다. 그는 "헌법에 보장된 프라이버시권의 문제가 있다"고 덧붙였다.

한 의원은 즉각 반발했다. 그는 "희귀질환 환자들의 개인정보를 본인의 변론으로 활용한 것은 부적절하다"며 "이 사안의 본질을 흐리는 심평원장에 대해 유감을 표한다"고 비판했다.

이만희 국민의힘 의원(위원장)은 심평원의 부실한 자료 제출을 말하면서 한 의원이 요구한 자료를 제출하라고 했다. 이만희 의원에 따르면 심평원은 간호사 현황 보고를 4년 전인 2022년 기준으로 제출했다.

홍승권 건강보험심사평가원장이 16일 강원도 원주에서 열린 보건복지위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. [사진=국회방송]

한 의원은 홍 원장이 개인 학술 활동을 위해 프랑스 공무출장을 이용하고 관용차에 지인을 탑승시키는 등 권한을 남용하고 있다고도 주장했다. 홍 원장은 올해 프랑스로 출장을 다녀왔는데 가정의학회 학술대회를 가기 위해 일정을 맞췄다는 것이다.

한 의원은 "원장은 취임 후 열흘째 되는 날 국제협력단 첫 업무보고에서 연구소장이 파리로 출장을 가니까 챙겨달라고 했다"며 "현재 퇴사한 연구소장과 통화를 해 봤더니 처음 프랑스 출장단에는 포함되지 않았다고 말했고 확인해 본 결과 출장 목록에도 없었다"고 근거를 들었다.

지인 동승 관용차 이용도 지적했다. 한 의원은 홍 원장이 관용차에 동료 교수들을 모두 태워 공식 방문 기관을 다 같이 다녔다고 했다. 선거 날인 지난 6월 3일 관용차가 아닌 심평원 업무용 카니발을 타고 이동했고 심평원은 출퇴근과 개인 일정이라고 답했으나 출·퇴근 등에 관용차를 제외한 기관 차량을 이용하는 것은 운영 지침을 어긴 것이라고 지적했다.

비서실 증원 문제도 제기됐다. 한 의원은 홍 원장이 비서실 인력을 9명에서 14명으로 증원했다고 했다. 현장 인력이 부족한 상황에서 자신을 위한 비서실 인력을 증원했다는 것이다. 익명게시판을 통해 원장에 대한 지지율 조사 결과 직원 84%가 '원장이 잘못하고 있다'고 답했다는 사실도 지적하며 가족이 아닌 지인이 심평원 체력단련실을 이용했다는 의혹도 제기했다.

한 의원은 여당을 향해 "같은 정권에서 임명한 사람이라고 무조건 같은 편이 안 된다"며 "원장은 사퇴해야 한다"고 촉구했다.

이만희 의원은 홍 원장의 업무 파악 미숙과 태도를 지적했다. 국민 간병비 완화를 위한 통합돌봄서비스와 요양병원 간병비 사업에 대한 예산 등을 질의했으나 홍 원장은 '모르겠다' 또는 '갑자기 기억이 나지 않는다'고 답했다.

이 의원은 "보험금이든 국가 예산이든 두 분의 어깨에 120조에 가까운 돈이 집행된다"며 "돈이 제대로 쓰였는지 국민 의료서비스를 위해 본인이 갖고 있는 업무에 대한 중요성과 무게감에 대해 업무 파악 정도와 열정이 많이 부족하다"고 비판했다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'청년버스킹 축제' 17일 오후 1시 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 17일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [사진=감엔터테인먼트] 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33
사진
GPU 없는 내 PC서 초대형 AI 돌린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플과 메타플랫폼스가 인공지능(AI)에서 손을 잡았다. 보통 데이터센터 기반 클라우드에서 돌아가는 AI 모델을 개인 컴퓨터에서 직접 돌리는 방식이다. 애플과 메타는 15일(현지시간) 메타의 새 오픈웨이트 모델 '뮤즈 스파크 오픈'을 애플 고성능 데스크톱에서 구동하는 협업을 공개했다. 파라미터가 8160억 개에 이르는 대형 모델이다. 파라미터는 AI가 학습한 내용을 저장하는 단위로, 많을수록 모델이 크고 성능도 높은 편이다. 맥스튜디오 2~4대를 연결하면 코딩이나 영상 분석 같은 작업을 맡길 수 있다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 엑스(X)에 맥에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 올리고 "뮤즈 스파크 오픈이 존 터너스(애플 CEO)와 애플의 작업 덕분에 새 맥스튜디오에서 훌륭하게 돌아간다"고 적었다. 터너스 CEO는 "이 정도 수준과 규모의 모델을 책상에서 바로 이렇게 효율적으로 돌릴 수 있다니 놀랍다"고 답했다. 핵심은 모델이 클라우드가 아니라 내 컴퓨터 안에서 돌아간다는 점이다. 지금까지 AI를 쓰려면 대형 데이터센터에 깔린 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 빌려 써야 했다. 맥스튜디오에서 대형 모델을 돌릴 수 있다는 것은 애플 칩이 그 대안이 될 수 있다는 신호다. CNBC는 이번 협업이 "AI 칩 시장에서 애플의 힘이 커지고 있음을 시사할 수 있다"고 분석했다. 애플은 이번에 자사 칩의 성능 측정 결과를 새로 공개하고, 하나의 AI 모델을 여러 대의 컴퓨터에 나눠 돌리는 기술 문서도 내놨다. 자체 소프트웨어 도구인 MLX를 통해서다. 개발자는 허깅페이스 같은 사이트에서 복잡한 설정 없이 애플용 모델을 내려받을 수 있다. 뮤즈 스파크 오픈은 애플 기기에서 더 빠르게 작동하도록 조정됐다. 오픈웨이트 모델은 AI가 학습한 결과물이 공개돼 누구나 내려받아 자기 기기에서 돌릴 수 있는 모델이다. 메타는 뮤즈 스파크 오픈이 상업적 이용을 일부 허용하는 조건으로 공개된 모델 가운데 가장 뛰어나다고 강조했다. CNBC는 이번 조치가 "메타의 재편된 AI 노력에 대한 중요한 신뢰의 표시이며 오픈AI와 앤스로픽에 도전이 될 수 있다"고 평가했다. 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 15일(현지시간) 애플 맥(Mac) 스튜디오에서 돌아가는 메타 에이전트 화면을 소셜미디어 X에 올렸다.[저커버그 CEO X 게시물 캡처] 2026.10.16 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-10-16 04:09

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동