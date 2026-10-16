두산에너빌리티, 박상현 부회장 승진…신임 COO에 송용진 사장

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티는 16일 박상현 사장을 부회장으로 승진시켰다
- 송용진 전략·혁신부문장 사장은 신임 최고운영책임자로 선임했다
- 원자력·가스터빈·해상풍력 경쟁력과 디지털 혁신을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 두산에너빌리티가 박상현 대표이사 사장(CFO)을 부회장으로 승진시키고 송용진 전략·혁신부문장 사장을 신임 최고운영책임자(COO)로 선임했다.
두산에너빌리티는 "급변하는 글로벌 에너지 환경에 선제적으로 대응하고 미래 성장동력과 사업 경쟁력을 강화하기 위해 이 같은 인사를 단행했다"고 16일 밝혔다.
박상현 신임 부회장은 2008년 ㈜두산 지주부문 CFP팀 상무를 시작으로 2013년 두산인프라코어 재무관리부문장, 2015년 ㈜두산 지주부문 부사장, 2018년 두산밥캣 대표이사 등을 거쳤다. 2022년부터 두산에너빌리티 대표이사 사장(CFO)을 맡아왔다.
박 부회장은 연세대학교 경영학과를 졸업하고 미국 듀크대학교 경영대학원에서 경영학 석사 학위를 취득했다. 현재 한국기계산업진흥회 회장과 자본재공제조합 회장도 겸임하고 있다.
송용진 신임 COO는 서울대학교에서 금속공학 학사·석사·박사 학위를 취득한 엔지니어 출신이다. 2008년 두산에너빌리티 전략팀장으로 합류한 뒤 전력·혁신부문장과 풍력BG장 등을 맡으며 회사 성장 전략 수립과 영업활동을 담당해 왔다.
두산에너빌리티는 송 신임 COO를 중심으로 원자력과 가스터빈, 해상풍력 등 핵심 사업의 경쟁력을 강화할 방침이다. 아울러 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 사업 혁신에도 속도를 낼 계획이다.
heoneykim@newspim.com