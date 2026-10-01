두산에너빌리티, 베트남 오몬3 가스복합발전소 수주…8400억원 규모

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티가 1일 베트남 PVN과 오몬3 발전소 계약을 맺었다.
- 오몬3은 1155MW 규모로 2030년 준공 예정이라했다.
- 두산에너빌리티는 올해 가스복합발전소 5건을 수주했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산에너빌리티가 베트남에서 8400억원 규모의 가스복합발전소 건설공사를 수주하며 해외 발전시장 공략을 확대한다.
두산에너빌리티는 베트남 국영에너지그룹(PVN)과 '오몬3 가스복합발전소' 건설공사 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.
두산에너빌리티는 PVN 자회사인 현지 에너지서비스 기업 PTSC와 컨소시엄을 구성해 설계·조달·시공(EPC)을 일괄 수행한다. 핵심 기자재인 스팀터빈도 직접 공급한다. 두산에너빌리티의 스팀터빈이 베트남 가스복합발전소에 적용되는 것은 이번이 처음이다.
오몬3 발전소는 호치민에서 남서쪽으로 약 180km 떨어진 곳에 1155MW 규모로 건설되며 2030년 준공 예정이다. 지난해 수주한 오몬4 발전소와 같은 발전단지에 들어선다.
두산에너빌리티는 이번 계약을 포함해 올해 가스복합발전소 건설사업 5건, 약 3조8700억원을 수주했다. 사우디 자푸라와 오만 두큼·미스파, 국내 하동복합발전소 등에 이어 베트남에서도 추가 수주에 성공했다.
chanw@newspim.com