두산에너빌리티, 美 스페이스XAI에 가스터빈 수출…380MW급 출하

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미국 에너지 인프라 구축 프로젝트에 투입…글로벌 빅테크 공급 확대 추진

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산에너빌리티가 미국 인공지능(AI) 기업 스페이스XAI에 공급할 가스터빈 제작을 완료하며 미국 가스터빈 시장에 처음 진출한다.

6일 두산에너빌리티 창원 본사에서 개최된 380MW 가스터빈 출하식에서 스페이스XAI 주요 관계자들과 손승우 파워서비스BG장(사진 가운데)을 비롯한 두산에너빌리티 임직원이 기념 촬영하고 있다. [사진=두산에너빌리티]

두산에너빌리티는 6일 경남 창원 본사 가스터빈 조립공장에서 380MW급 가스터빈(DGT6-300H) 출하식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 발주처인 스페이스XAI 주요 관계자와 손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장 등 임직원 70여명이 참석했다.

참석자들은 가스터빈 출하 현장과 생산시설을 둘러보고 향후 가스터빈 사업 확대 방안을 논의했다.

이번에 출하한 가스터빈은 스페이스XAI가 추진하는 미국 내 에너지 인프라 구축 프로젝트에 활용될 예정이다.

두산에너빌리티는 이번 공급을 계기로 글로벌 빅테크 기업과의 협력을 확대하고 북미 대형 가스터빈 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.

손승우 파워서비스BG장은 "세계적인 AI 기업의 공급망에 진입하며 대한민국 가스터빈의 기술력과 품질을 입증했다"며 "이번 출하를 발판 삼아 북미를 비롯한 글로벌 대형 가스터빈 시장 공략을 가속화하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com