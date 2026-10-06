두산에너빌리티, 美 스페이스XAI에 가스터빈 수출…380MW급 출하

AI 핵심 요약beta
- 두산에너빌리티가 6일 스페이스XAI용 가스터빈 출하식을 열었다
- 창원 본사서 380MW급 가스터빈 제작을 완료해 처음 출하했다
- 북미 대형 가스터빈 시장 공략과 협력 확대에 속도를 낼 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 두산에너빌리티가 미국 인공지능(AI) 기업 스페이스XAI에 공급할 가스터빈 제작을 완료하며 미국 가스터빈 시장에 처음 진출한다.
두산에너빌리티는 6일 경남 창원 본사 가스터빈 조립공장에서 380MW급 가스터빈(DGT6-300H) 출하식을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 발주처인 스페이스XAI 주요 관계자와 손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장 등 임직원 70여명이 참석했다.
참석자들은 가스터빈 출하 현장과 생산시설을 둘러보고 향후 가스터빈 사업 확대 방안을 논의했다.
이번에 출하한 가스터빈은 스페이스XAI가 추진하는 미국 내 에너지 인프라 구축 프로젝트에 활용될 예정이다.
두산에너빌리티는 이번 공급을 계기로 글로벌 빅테크 기업과의 협력을 확대하고 북미 대형 가스터빈 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.
손승우 파워서비스BG장은 "세계적인 AI 기업의 공급망에 진입하며 대한민국 가스터빈의 기술력과 품질을 입증했다"며 "이번 출하를 발판 삼아 북미를 비롯한 글로벌 대형 가스터빈 시장 공략을 가속화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com