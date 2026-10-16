OK저축은행서 또 털렸다…고객정보 268명 추가 유출, 잔액·이율까지

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모바일 수신서비스서 추가 확인, 누적 피해 고객 518명

의심 IP·접속경로 차단, 고객 개별 통지·상담창구 운영

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = OK저축은행이 해킹 사고 이후 시스템 전반을 점검하던 중 또 다시 해킹 공격을 받아 고객 268명의 개인정보가 추가로 유출됐다. 대출신청 웹페이지에서 고객 250명의 정보가 유출된 데 이어 모바일 수신서비스에서도 이름과 계좌번호, 잔액 등이 유출되면서 피해 고객은 총 518명으로 늘었다.

OK저축은행은 최근 발생한 홈페이지 비정상 접속 사고와 관련해 시스템 전반을 정밀 조사하는 과정에서 모바일 수신서비스 이용 고객 268명의 정보 유출을 추가로 확인했다고 16일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = [사진=OK저축은행] 2024.09.30 ace@newspim.com

OK저축은행은 지난 12일 대출신청 웹페이지에서 비정상 접속을 인지한 뒤 의심 인터넷주소(IP)와 접속경로를 차단하고, 수신·뱅킹 등 시스템 전반에 대한 정밀 조사를 진행해 왔다. 앞서 대출신청 웹페이지에서는 고객 250명의 이름, 생년월일, 휴대폰번호, 계좌번호, 주소, 이메일, 직장명, 사업자번호, 연소득, 대출금액 등이 유출된 것으로 확인됐다.

조사 과정에서 지난 15일 오전 3시32분부터 7시34분까지 모바일 수신서비스 관련 페이지에서도 비정상 접속 시도 정황이 발견됐다. 긴급 조사 결과 고객 268명의 정보가 추가로 유출된 사실이 확인됐다.

추가 유출 항목은 이름, 계좌번호, 상품명, 잔액, 이율, 최종거래일 등 수신서비스 관련 정보다.

OK저축은행은 해킹 의심 IP와 접속경로를 즉시 차단하고 계좌조회서비스의 방어로직을 보완했다. 이상행위 탐지·차단 솔루션도 긴급 적용했으며, 이후 새로운 비정상 접근은 발생하지 않고 있다고 설명했다.

추가 유출 사실은 유관기관에 보고·신고했다. 해당 고객에게는 문자메시지와 이메일로 개별 통지하고, 2차 피해 예방을 위한 가이드라인을 안내했다. 상담창구를 통해 피해 접수와 민원 상담도 지원할 예정이다.

OK저축은행 관계자는 "지난 12일 최초 유출 현황 인지 후 긴급 대응을 마쳤으나, 시스템 전반에 대한 재점검을 수행하는 과정에서 추가 유출 사실을 확인하게 됐다"며 "당사를 믿어주신 고객 여러분들께 다시 한번 심려를 끼쳐드린 점 거듭 깊이 사과드린다"고 말했다.

yunyun@newspim.com