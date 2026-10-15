OK저축은행, 고객 250명 정보 털렸다…계좌번호에 연소득까지

AI 핵심 요약beta
- OK저축은행은 15일 고객 250명의 개인정보 유출을 최종 확인했다.
- 유출 정보에는 이름·연락처와 계좌번호·소득·대출금액 등이 포함됐다.
- 회사는 보안 점검과 모니터링을 강화하고 고객별 피해 안내에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
의심 IP·접속경로 차단, 피해 고객 개별 통지·상담창구 운영
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = OK저축은행에서 고객 250명의 개인정보가 유출된 것으로 최종 확인됐다. 유출 항목에는 이름과 연락처뿐 아니라 계좌번호, 연소득, 대출금액 등 대출 신청 관련 정보도 포함됐다.
OK저축은행은 홈페이지 대출신청 웹페이지에서 발생한 비인가자의 비정상 접속과 관련해 외부 보안 전문 관제업체 2곳과 정밀 조사를 진행한 결과, 이 같은 사실을 확인했다고 15일 밝혔다.
유출 대상은 홈페이지 대출신청서비스를 이용한 고객 250명이다. 유출된 항목은 이름, 생년월일, 휴대폰번호, 계좌번호, 주소, 이메일, 직장명, 사업자번호, 연소득, 대출금액 등이다.
회사 측이 공개한 사고 경위에 따르면 비정상 접속 시도는 지난 11일 오후 8시 44분 시작돼 12일 오전 2시 14분 종료됐다. OK저축은행은 12일 오전 10시께 불법 접근 정황을 인지하고, 오전 11시 35분 권한 검증 로직을 긴급 배포하는 한편 해킹 의심 IP와 접속경로를 차단했다.
이어 같은 날 오후 7시 30분 외부 보안 전문 관제업체 2곳을 투입해 침해사고 분석에 착수했다. 13일 오전 금융감독원에 고객정보 유출 가능성을 최초 신고했으며, 15일 오전 8시 개인정보 유출을 최종 확인한 뒤 오전 9시 유관기관에 신고했다.
OK저축은행은 취약점 보완과 시스템 전반에 대한 긴급 보안 점검, 모니터링 강화를 완료했으며 현재까지 추가적인 이상 징후나 의심 상황은 발생하지 않았다고 설명했다.
회사는 홈페이지에 사과문을 게시하고, 유출이 확인된 고객에게 문자메시지와 이메일로 개별 통지하고 있다. 2차 피해를 예방하기 위해 출처가 불분명한 링크 클릭 금지와 안심차단 서비스 이용 등도 안내하고 있다. 별도 상담창구를 통해 피해 접수와 상담도 지원한다.
OK저축은행 관계자는 "이번 정보 유출 사고를 엄중히 받아들이고, 당사를 믿고 이용해 주시는 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다"며 "이번 사고를 계기로 개인정보보호 체계와 보안시스템 전반을 전면 재점검하고, 향후 재발 방지를 위한 보안시스템 강화에 만전을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com