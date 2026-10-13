OK저축은행도 고객정보 유출…183명 개인정보 털렸다

AI 핵심 요약beta
- OK저축은행은 12일 비인가자 접근으로 개인정보 유출을 확인했다
- 고객 183명의 개인정보가 유출됐으며 피해 범위는 조사 중이다
- OK저축은행은 금융당국에 신고하고 보안업체와 경위를 조사했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금융당국에 유출 사실 보고…외부 보안업체와 사고 경위 조사
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = OK저축은행에서도 고객 183명의 개인정보가 유출된 사실이 확인됐다. 최근 금융권에서 해킹 사고가 잇따르는 가운데 OK저축은행은 개인정보 유출 사실을 금융당국에 신고했다.
13일 금융권에 따르면 OK저축은행은 지난 12일 홈페이지 내 대출신청 관련 웹페이지에서 비인가자의 접근을 탐지하고 정보조회시스템을 즉시 차단하는 등 비상 대응 조치를 취했다.
현재까지 개인정보 유출이 확인된 고객은 183명이다. 다만 정확한 유출 경로와 피해 범위는 추가 조사가 진행 중이다.
OK저축은행은 초동 대응 지침에 따라 금융당국 등 유관기관에 개인정보 유출 사실을 보고했다.
OK저축은행은 현재까지 추가적인 이상 징후나 의심 상황은 발생하지 않았다고 설명했다. 외부 보안 전문업체와 함께 정확한 정보 유출 경위와 피해 범위를 조사하고 있다.
OK저축은행 관계자는 "조사 결과가 나오는 대로 후속 조치를 투명하게 공개하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com