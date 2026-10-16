부마항쟁 기념식에서 눈물 흘린 李대통령…청와대 "감사한 마음에 감정 북받쳐"

靑 "민주주의 위해 삶 포기하고 희생한 시민들"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 16일 이재명 대통령이 부마민주항쟁 기념사 도중 눈물을 흘린 이유에 대해 "민주주의를 위해 삶을 포기하고 희생한 부산과 마산 시민들의 숭고한 정신을 되새기며 감사한 마음에 감정이 북받쳤던 것으로 보인다"고 밝혔다.

청와대는 이날 언론 공지를 통해 "오늘 이 대통령은 부마민주항쟁 기념식의 기념사를 낭독하던 중, 말미에 연설을 잠시 멈추고 감정을 추슬렀다"며 이같이 알렸다.

또한 청와대는 "민주주의를 위해 국민의 삶을 포기하거나 희생하지 않는 나라를 만들어야 한다는 책임감과 소명의식도 담겨있다"며 "이 대통령은 빛의 혁명을 통해 부마민주항쟁의 숭고한 정신을 이어받은 국민주권정부가 최근의 정치상황으로 이를 헌법 전문에 수록하지 못하고 있는 상황에 대한 아쉬움도 함께 있었던 것으로 보인다"고 했다.

이재명 대통령이 16일 오후 부산광역시청에서 열린 47주년 부마민주항쟁 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

앞서 이 대통령은 이날 오후 부산광역시청에서 47주년 부마민주항쟁 기념식에서 기념사를 하던 도중 민주주의를 위해 목숨을 바친 이들을 기리다가 잠시 울먹였다.

이 대통령은 "개헌을 위한 국민 의견 수렴과 합리적인 토론에 국회가 조속히 나서주길 다시 한번 요청드린다"고 말했다.

이 대통령은 "5·18 정신과 부마민주항쟁의 정신을 헌법 전문에 수록하자고 하는 것은 여야 없이 모두가 때만 되면 하던 이구동성 아니었나"라며 "이제 말이 아니라 행동으로 실천할 때"라고 강조했다.

특히 이 대통령은 "부마민주항쟁과 광주민주화운동을 헌법 전문에 담아내는 일은 대한민국 민주주의와 국민주권을 지켜내기 위한 우리 국민의 피어린 역사를 잊지 않도록 하는 최소한의 조치"라고 말했다.

그러면서 기념사 말미에 "이 땅의 민주주의를 위해 삶을 바친 그 많은 분들의 숭고한 뜻을 다시 깊이 새기면서 다시 한번 부마민주항쟁 유공자와 유가족 여러분께 깊은 존경과 감사의 인사를 드린다"고 했다. 이 때 약 10초 동안 기념사를 이어가지 못하다가 울먹이는 목소리로 기념사를 마무리했다.

pcjay@newspim.com