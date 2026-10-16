李대통령, 부마민주항쟁 의미 되새긴다…47주년 기념식 참석

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부산시청서 김혜경 여사와 참석

정부·관련 단체 650여명 자리

밴드 '부활' 박완규·김태원 공연

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 부마민주항쟁 의미를 되새겼다.

이 대통령 부부는 이날 오후 부산광역시청에서 열린 47주년 부마민주항쟁 기념식에 참석했다.

이 대통령은 기념사에서 오늘날 우리가 당연하게 누리는 민주주의가 저절로 얻어진 것이 아니며 시민들의 용기 있는 외침이 독재를 밀어내고 민주주의의 아침을 밝혔음을 강조했다.

이재명 대통령이 16일 오후 부산광역시청에서 열린 47주년 부마민주항쟁 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

또 대한민국 역사에 결코 빼놓을 수 없는 사건이며 대한민국 민주주의 역사의 위대한 이정표인 부마민주항쟁 의미를 되새겼다.

이번 기념식은 윤호중 행정안정부 장관과 권오을 국가보훈부 장관을 비롯한 정부 인사와 전재수 부산광역시장, 부마항장 관련 단체 관계자 등 650여명이 함께 했다.

부마항쟁 기념식은 1979년 유신독재에 맞서 부산·마산 지역의 학생과 시민이 전개한 대규모 민주화운동인 부마민주항쟁을 기억하고 그 정신을 기리는 행사다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 오후 부산광역시청에서 열린 47주년 부마민주항쟁 기념식에 참석했다. 록 밴드 '부활' 보컬 박완규(가운데)와 기타리스트 김태원(오른쪽)이 축하 공연을 하고 있다. [사진=KTV]

2019년 처음 국가기념일에 지정된 후 올해로 여덟 번째 행사를 맞았다. '다시 시월, 꺼지지 않는 불꽃' 주제로 국민의례와 개식선언, 오프닝 영상, 경과보고, 주제공연, 기념사, 축하공연 순으로 진행됐다.

행사는 먼저 부마민주항쟁 그림일지를 미디어아트로 직접 전달 받는 콘셉트의 오프닝 영상이 상영됐다.

국민의례는 항쟁 관련 기념물과 기념지를 담은 애국가 영상을 배경으로 하고 항쟁 관련자와 지역 대학생이 함께 애국가를 제창하며 그 의미를 되새겼다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 오후 부산광역시청에서 열린 47주년 부마민주항쟁 기념식에서 참석자들과 '아침이슬'을 제창하고 있다. [사진=KTV]

이어 항쟁 전개와 진상 규명 경과보고가 진행되고 보고 후 부산지역 극단 '아이컨택'이 당시의 모습을 뮤지컬 형식으로 재현하는 주제 공연이 진행됐다.

축하 공연으로는 밴드 '부활(보컬 박완규)'이 부마민주항쟁의 의지가 영원히 이어진다는 의미를 담아 대표곡 '생각이 나'와 '네버엔딩 스토리'를 부른다. 모든 출연진과 참가자들이 함께 '아침이슬'을 제창하며 행사를 마무리 했다.

pcjay@newspim.com