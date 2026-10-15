李대통령 "韓서 새 투자·사업기회 모색해 달라"…미한재계회의 위원장 접견

에반 그린버그 미한재계회의 위원장 접견

"한미, 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전

방위산업, 양국 협력 잠재력 매우 커"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 15일 에반 그린버그 미한재계회의 위원장을 만나 한미 통상관계와 양국의 경제협력을 강화할 방안에 대해 이야기했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "이 대통령은 이날 오후 4시 청와대에서 그린버그 위원장을 접견했다"며 "이 자리에는 한미·미한재계회의 총회에서 특별연설을 맡은 케빈 매카시 전 연방하원의장도 함께했다"고 알렸다.

이재명 대통령이 15일 청와대에서 에반 그린버그 미한재계회의 위원장을 만나 악수하며 인사하고 있다. 2026.10.15 [사진=청와대]

미한재계회의는 한국경제인협회 산하 한미재계회의(KUSBC)와 미국 상공회의소 산하 미한재계회의(USKBC)가 한미 경제계 교류 강화를 위해 공동 개최하는 고위급 경제 회의체다. 서울과 워싱턴 D.C에서 교차 개최되고 있다.

이 대통령은 그린버그 위원장의 부친인 모리스 그린버그 회장이 한국전쟁 참전용사이자 미한재계회의 위원장으로서 한미관계 발전에 기여한 점을 언급하며, 부자(父子)가 대를 이어 한국과 깊은 인연을 이어오고 있는 데 대해 각별한 감사의 뜻을 전했다.

이어 이 대통령은 "한미 양국이 굳건한 안보동맹을 바탕으로 경제와 첨단기술을 아우르는 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전하고 있다"며 "한국 경제 발전에 미국이 기여해온 만큼, 한국도 미국 산업 발전에 역할을 할 수 있기를 희망한다"고 밝혔다.

그린버그 위원장은 "북미와 동북아 지역, 특히 미국과 한국이 세계 성장을 주도하고 있다"며 "이런 한국과 미국이 전략투자에 합의한 것은 양국 간 관계를 더욱 강화할 것"이라고 말했다.

이재명 대통령이 15일 청와대에서 에반 그린버그 미한재계회의 위원장과 접견에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 케빈 매카시 전 미국 하원의장, 에반 그린버그 위원장, 이 대통령, 류진 한미재계회의 위원장 겸 한국경제인협회장, 찰스 프리먼 한미재계회의 이사. 2026.10.15 [사진=청와대]

이에 이 대통령은 "지속가능한 경제협력을 위해서는 투자가 양방향으로 활발히 이루어져야 한다"며 "한국 기업의 대미투자와 함께 미국 기업들의 한국 투자도 더욱 확대될 수 있도록 그린버그 회장뿐 아니라 미한재계회의측에서 한국에서 새로운 투자와 사업기회를 적극 모색해 달라"고 당부했다.

이 대통령은 "특히 방위산업이 향후 양국간 협력 잠재력이 매우 큰 분야"라고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 "한국은 작은 나라이지만 짧은 시간 안에 성장했고, 인적자원과 기술에 집중 투자하는 국가이므로 이러한 특성을 고려해 양국 간 상호 보완적인 협력이 이뤄지기를 희망한다"며 "미한재계회의가 미국 정부와 의회, 경제계에 한미 경제협력의 중요성을 적극 알리고 한미관계를 뒷받침하는 든든한 가교 역할을 해달라"고 당부했다.

pcjay@newspim.com