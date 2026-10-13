李대통령 "한미동맹 매우 중요…굴종적 태도나 사대는 지양해야"

44회 국무회의 주재

"가장 중요한 것은 대한민국 국익"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 "한미동맹은 매우 중요하다"면서도 "국가 간 관계에 있어 굴종적 태도나 사대적 태도는 지양해야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 44회 국무회의 자리에서 "대한민국의 외교 방침은 명확하게 실용적 국익 외교"라며 이같이 말했다.

이 대통령은 "가장 중요한 것은 대한민국의 국익이다. 대한민국은 자주적인 독립국가"라며 "언제나 당당한 대한민국만을 위한 대한민국의 국익이 지켜지는 외교를 해야 한다"고 강조했다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대]

이어 이 대통령은 한미동맹을 '외교의 축'이라고 짚으며 "지속적으로 고도화해 나가야 한다"고 말했다. 그러면서 "그러는 한편으로 우리를 둘러싼 주변 강국들과의 관계 관리도 여전히 중요하다"며 "국가 간에는 이견이 있기 마련이지만 이견을 최소화할 필요도 있고 또 그 이견들이 관리 가능한 범위 내에 있어야 되겠다"고 설명했다.

이 대통령은 "이견의 존재 자체를 문제 삼을 수는 없다. 어떻게 국가가 국가들이 각각의 국익을 추구하는데 언제나 그게 일치할 수 있겠나"라며 "(의견의) 일치를 향해서 끊임없이 토론하고 주장하고 또 조정해 나가는 것"이라고 말했다.

이 대통령은 "그리고 가급적이면 국가 간 이견이 있을 때 우리 정부를 위한 또 우리 대한민국을 위한 애정으로 그 문제를 잘 조정하고 또 타협해 나갈 수 있도록 하는 것이 중요하다"며 "자칫 잘못하면 국가 간의 이익 경쟁에서 우리의 국익을 희생하는 상황이 벌어질 수도 있다"고 우려했다.

그러면서 이 대통령은 대미투자를 비롯한 미국과의 협상을 담당 중인 김정관 산업통상부 장관과 통상교섭본부를 향해 "여러분들이 대외 협상에서 많이 고생하고 있다"고 격려했다.

이 대통령은 "미국도 우리 협상 당사자들 협상 담당자들이 매우 터프하다고 이야기했다"며 "이건 (미국 입장에서) 한편으로 불만인 동시에 또 한편으로는 칭찬이다. 정말 고생했고 잘했다"고 재차 격려했다.

pcjay@newspim.com