李대통령 "전장 바뀌면 장교 교육도 바뀌어야"…사관학교 통합 강조

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 12일 첨단 무기체계에 맞춰 통합 국군사관학교 설립을 강조했다
- 드론·레이저·로봇이 군 경계를 넘나들어 장교 양성체계 개편이 필요하다고 밝혔다
- 국방부는 통합 방안을 추진 중이며 군별 전문성 약화 우려도 제기됐다
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"대한민국 안보 환경에 맞는 국군사관학교 만들 것"…통합 추진 의지 재확인
[세종=뉴스핌] 정성훈 기자 = 이재명 대통령이 드론·레이저·로봇 등 첨단 무기체계가 육·해·공군의 경계를 허물고 있다며 통합 국군사관학교 설립 필요성을 재차 강조했다. 미래전 환경 변화에 맞춰 장교 양성 체계도 개편해야 한다는 취지다.
이 대통령은 12일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 주요국의 사관학교 통합 운영 현황을 설명한 정빛나 국방부 대변인의 글을 공유하며 "전장이 달라진 만큼 장교를 키우는 방식도 달라져야 한다"고 밝혔다.
이 대통령은 "전장의 판도를 바꾸고 있는 드론은 어느 군의 무기라고 할 수 있을까요. 육군? 해군? 공군?"이라고 반문했다.
이어 "드론도, 레이저도, 로봇도 이미 육·해·공의 경계를 넘나들고 있다"며 첨단 무기체계의 발전에 따른 군 교육체계 변화의 필요성을 강조했다.
특히 이 대통령은 "사관학교 통합의 핵심은 미래전을 이끌 인재를 길러내는 데 있다"며 "정부는 대한민국 안보 환경에 가장 적합한 형태의 국군사관학교를 만들어가겠다"고 밝혔다.
이번 발언은 정부가 추진하는 육·해·공군 사관학교 통합에 대한 의지를 재확인한 것으로 풀이된다.
앞서 이 대통령은 지난 1일 국군의 날 기념사에서도 통합 작전 능력을 갖춘 정예 장교 양성의 중요성을 강조하며 국군사관학교 창설을 신속하게 추진할 것을 주문한 바 있다.
한편 국방부는 병력 20만명 이상인 세계 30개국의 사관학교 운영체계를 분석한 결과 통합형은 11개국, 분리형은 19개국이라고 설명했다. 일본과 튀르키예 등 일부 국가의 경우 분류 방식에 차이가 있지만 공통교육을 통합해 실시하고 있다는 입장이다.
다만 육·해·공군 사관학교 통합을 놓고 각 군의 전문성과 고유한 교육체계가 약화될 수 있다는 우려도 제기되고 있어 향후 구체적인 통합 방식과 교육과정 개편 방향이 쟁점이 될 전망이다.
jsh@newspim.com