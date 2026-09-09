"공군사관학교 옮기면서 비행장은 청주에?"…청주시의회, 이전 추진 제동

AI 핵심 요약beta
- 남일현 청주시의원이 9일 공군사관학교 대전 이전에 제동을 걸었다.
- 청주 주민 희생을 외면한 반쪽 이전이라며 전면 재검토를 촉구했다.
- 건의안에 주민 참여와 동반 이전, 상생협의체 구성을 담았다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시의회가 공군사관학교의 대전 이전 추진에 제동을 걸고 나섰다.
교육 기능은 대전으로 옮기면서 비행훈련 기능과 비행장은 청주에 남기는 방안은 지역 주민들의 희생을 외면한 '반쪽짜리 이전'이라는 주장이다.
남일현 청주시의원은 9일 제105회 임시회 제2차 본회의에서 '공군사관학교 이전 추진에 따른 청주시민 권익보호 및 지역상생 대책 마련 촉구 건의안'을 대표발의했다.
남 의원은 "청주와 남일면 주민들은 40여년간 비행 소음과 고도제한, 재산권 침해, 각종 규제로 지역 발전에 제약을 받아왔다"며 "정부와 국방부가 이전을 추진하면서 정작 피해를 감내해 온 주민들의 의견은 충분히 듣지 않고 있다"고 했다.
특히 "지역경제에 도움이 되는 교육 기능만 대전으로 옮기고 성무비행장과 비행훈련 기능을 청주에 남기는 것은 받아들일 수 없다"며 "비행장까지 함께 옮길 수 없다면 공군사관학교 이전 계획 자체를 전면 재검토해야 한다"고 주장했다.
건의안에는 정부와 국방부의 사과와 주민 참여 보장, 공군사관학교와 성무비행장의 동반 이전, 종전부지 개발 과정에서 청주시와 주민 의견 반영, 충북도·청주시·주민이 참여하는 상생협의체 구성 등이 담겼다.
남 의원은 "공군사관학교 이전은 남일면 주민들의 생활환경과 재산권, 지역경제의 미래가 걸린 문제"라며 "40년간 희생해 온 주민들이 또다시 일방적인 정책 결정의 피해자가 돼서는 안 된다"고 말했다.
baek3413@newspim.com