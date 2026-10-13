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[종합] 李대통령 "복지는 시혜 아닌 권리"…'신청주의' 넘어 자동 지원 복지로

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  • 이재명 대통령은 13일 자동 지원 복지로 전환해 양극화 해소에 집중하라고 지시했다
  • 이 대통령은 13일 주택·일자리·포용금융과 채무 청산을 통한 사회안전망 강화를 주문했다
  • 이 대통령은 13일 북극항로 개척과 부산 거점화, 실용적 국익외교 추진을 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

44회 국무회의…'신청주의 개선 6법' 등 67건 의결
"북극항로 개척에 한 걸음"…부산 핵심 거점 육성 주문
"굴종적·사대적 태도 지양"…실용적 국익외교 재확인

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 신청해야 받던 복지를 국가가 먼저 찾아가 지원하는 '자동 지원 복지'로 바꾸겠다는 뜻을 분명히 하며 양극화 해소에 정부 역량을 모아달라고 주문했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 본관에서 44회 국무회의를 주재하며 이같이 지시했고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑으로 전했다.

이날 국무회의에는 지난 1일 국회 본회의를 통과한 '복지급여 신청주의 개선 6법'을 비롯해 법률공포안 41건, 법률안 4건, 대통령령안 20건, 일반안건 1건, 보고안건 1건 등 모두 67건이 심의·의결됐다. 이 가운데 국정과제 관련 법령은 법률공포안 15건, 법률안 3건, 대통령령안 12건 등 30건이다.

구체적으로 응급의료체계를 전면 개편하고 관련 조직을 정비하는 응급의료에 관한 법률 개정안, 자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률 개정안이 공포안으로 의결됐다. 40세 미만 청년이 생애 최초로 주택을 살 때 취득세 감면 대상에 오피스텔을 추가하고 감면 한도를 늘리는 지방세특례제한법 개정안도 처리됐다.

이재명 대통령이 13일 청와대 본관에서 44회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.10.13 [사진=청와대]

◆ "복지는 시혜가 아니라 국민의 마땅한 권리"

이 대통령은 모두발언에서 '신청주의'에서 벗어나 국가가 먼저 도움이 필요한 국민을 찾아 지원하는 자동 지원 복지로 전환해야 한다고 밝혔다. 이어 "복지는 시혜가 아니라 국민들의 마땅한 권리"라며 '사회안전매트'를 더 넓히겠다고 다짐했다.

보건복지부로부터 '복지급여 신청주의 개선 현황과 추진 계획'을 보고받은 이 대통령은 신청해야 받던 복지급여를 자동으로 받게 되는 것은 대한민국 복지정책의 대전환이라고 평가했다. 그러면서 시효와 소급, 예산 확보 등 향후 쟁점이 될 사안을 미리 검토해달라고 당부했다.

이 대통령은 주택 공급과 일자리 안정, 포용금융 등 '3대 핵심 사회정책'에 정부 역량을 집중해달라고도 주문했다.

연체 채무 청산 정책에 대해서도 입장을 내놨다. 이 대통령은 신용불량자로 사회생활이 어려운 상황을 방치하면 극단적 선택으로 이어지거나 기초생활수급자가 돼 정부 지출이 더 늘어나는 경우가 있다고 짚었다. 부채를 청산하고 최소한의 삶을 유지하게 하는 것은 국가의 책무라는 게 이 대통령의 판단이다.

이 대통령은 또 올해 상반기 자살자 수가 10% 넘게 줄었고, 특히 경제적 이유로 인한 자살이 절반 가까이 감소했다며 국무총리 이하 관계 부처 공무원들을 칭찬했다. 이어 양극화를 해소하려면 K자형 성장(계층 간 격차가 벌어지는 성장)의 아랫부분에 놓인 이들에 대한 각별한 대책이 필요하다며 먹고사는 문제로 삶을 포기하는 일은 정부 정책으로 상당 부분 막아야 한다고 했다.

이재명 대통령이 13일 청와대 본관에서 44회 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.10.13 [사진=청와대]

◆ "북극항로 개척에 한 걸음 다가서"

해양수산부의 '북극항로 시범운항 추진 경과·성과 및 향후 계획' 보고도 이어졌다. 국내 컨테이너선 최초로 북극항로 시범운항에 나선 '팬스타 아크로호'는 지난 8월 22일 부산항을 떠나 50일 만인 이달 11일 부산항으로 돌아왔다.

이 대통령은 "세계 해운물류의 대전환이 될 북극항로 개척에 한 걸음 다가서게 됐다"고 평가했다.

그러면서 부산을 북극항로의 핵심 거점으로 키우는 전략이 뒷받침돼야 한다고 짚었다. 부산항 인프라 확충과 가덕신공항 건설, 철도 물류망 정비에 속도를 내고, 북극항로 인접 국가들과 안정적 관계를 유지할 외교 역량도 강화해야 한다는 주문이다.

이 대통령은 "이번 성공은 끝이 아니라 시작"이라며 "정기 상업 항로 개척 전까지는 갈 길이 아직 멀다"고 했다. 이어 "앞으로도 지속적인 시험 운항으로 항해 데이터를 축적하고 항로의 경제성과 안정성을 검증해 가야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 우선 "쇄빙 능력을 갖춘 선박 확보, 보험·금융 같은 연관 산업 지원, 무엇보다 부산을 북극항로의 핵심 허브로 키우는 전략이 뒷받침돼야 한다"고 했다.

부산항 인프라 확충, 가덕신공항 건설, 철도 물류망 정비 등도 속도를 낼 것을 관련 부처에 주문했다.

이 대통령은 "특히 북극항로 인접 국가들과 안정적인 관계를 유지하는 외교 역량도 한층 강화해 가야 한다"고 덧붙였다.

이재명 대통령이 13일 청와대 본관에서 44회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.10.13 [사진=청와대]

◆ "국가 간 관계에서 굴종적·사대적 태도 지양해야"

이 대통령은 외교 기조도 재차 밝혔다. 이 대통령은 "대한민국의 외교 방침은 명확하게 실용적 국익외교"라며 "국가 간 관계에서 굴종적, 사대적인 태도를 지양해야 한다"고 강조했다.

이어 "이견이나 사안에 대한 오해가 있으면 풀고 조정해 가면서 대한민국이 세계 속에 우뚝 선 대체 불가한 국가로 나아갈 수 있게 하자"고 피력했다.

사회 정의 문제도 꺼냈다. 이 대통령은 국세청이 해외 재산을 추적해 4000억 원에 이르는 체납 세금을 징수했다며 노고를 치하했다. 그러면서 조세 정의뿐 아니라 사회 각 부문의 정의도 중요하다며 "허위 사실을 유포하며 혹세무민(세상을 어지럽히고 백성을 속임)한다든지 돈을 벌겠다고 인권을 침해하는 행위는 엄정하게 진상을 규명하고 반드시 상응하는 책임을 물어야 한다"고 지적했다.

이 대통령은 "스토킹과 가정폭력 등 관계성 범죄에 따른 피해가 계속되고 있다"며 재발 위험이 크고 더 큰 범죄로 이어질 가능성이 높은 만큼 엄정한 초기 대처를 주문했다.

수사기관장들의 국무회의 참석을 둘러싼 지적에는 동의하기 어렵다는 입장을 밝혔다. 세부 수사에는 관여하지 않지만 국정의 일반적인 방향과 방침을 함께 공유하는 것은 중요하며, 정부조직법과 헌법상 당연한 일이라는 설명이다.

비공개 회의에서 이 대통령은 송미령 농림축산식품부 장관에게 브라질산 수입 계란을 둘러싼 허위 정보 유포에 어떻게 대응하고 있는지 물었다. 이 대통령은 허위 사실을 기반으로 한 선동이 영향력이나 실력이 아니라는 점을 엄정하게 보여줄 필요가 있다고 짚었다. 아울러 생필품은 국내 부족분을 수입해 공급처를 늘리고 국민이 불편을 느끼지 않게 안정적으로 공급하는 것이 행정의 본질이라고 거듭 강조했다.

이재명 대통령이 13일 청와대 본관에서 44회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.10.13 [사진=청와대]

the13ook@newspim.com

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금융위·방미통위 내년 세종行...외교·안보 부처도 이전 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 외교부와 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중대범죄수사청(중수청), 고위공직자범죄수사처(공수처) 등 주요 국가기관의 청사를 새로 지어 세종시로 이전한다. 수사·보안 등 업무 특성상 독립청사가 필요한 17개 기관, 공무원 6934명이 대상으로 2031년경 이전을 목표로 한다. 윤호중 행정안전부 장관은 13일 '2차 중앙행정기관 이전 관련' 브리핑에서 "신축 후 이전하는 기관으로는 외교부, 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중수청, 고위공직자범죄수사처 등이 해당되며, 수사·보안 등 업무 특성에 맞는 최적의 시설을 마련하겠다"고 밝혔다. 윤 장관은 "독립청사와 특수시설이 필요한 17개 기관, 6934명은 업무 특성에 맞는 청사를 신축한 뒤 이전하겠다"며 "해당 기관들은 내년부터 청사 신축 작업을 시작하면, 2031년경에는 이전이 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다. 윤호중 행정안전부 장관. [사진= 행정안전부] 이번 이전 대상은 수도권 소재 중앙행정기관 등 총 44개 기관, 공무원 정원 기준 9929명이다. 윤 장관은 "현재 수도권에 있는 총 142개의 행정기관을 대상으로 검토한 결과 국정 운영의 효율성을 위해 중앙부처는 모두 세종으로 이전하되 직접 대민서비스를 담당하는 소속기관은 이전 대상에서 제외했다"고 설명했다. 정부는 기관별 업무 특성과 청사 확보 여건에 따라 임차청사를 활용한 조기 이전과 독립청사 신축 후 이전 등 두 가지 방식으로 이전을 추진한다. 독립청사가 필요하지 않은 27개 기관은 2027년 중 단계적으로 세종으로 이전한다. 윤 장관은 "상반기에는 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 국가인권위원회, 국가교육위원회, 재외동포청 등 6개 기관의 이전을 우선 추진하겠다"고 말했다. 이어 "하반기에는 금융위원회를 비롯해 각 부처 소속기관 및 각종 자문위원회 등 나머지 19개 기관의 이전을 추진하여 임차청사 활용 기관은 내년 안에 이전을 마무리하겠다"고 밝혔다. 법무부와 성평등가족부는 행복도시법 개정 시기에 맞춰 이전 시점을 결정할 계획이다. 다만 대통령비서실과 국가안보실 등 대통령 관련 기관은 이번 이전 일정과 별개로 검토한다. 윤 장관은 "대통령비서실, 국가안보실 등 대통령 연계기관의 이전은 대통령 집무실 완전 이전 시기 등을 고려하여 별도로 검토하겠다"고 말했다. [인포그래픽=챗GPT] 정부는 외교부와 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부의 세종 이전을 위한 법 개정도 추진한다. 현행 행복도시법상 이들 5개 부처는 이전 제외기관으로 규정돼 있다. 정부는 국회와 협력해 해당 조항을 개정하고 이전에 필요한 예산을 확보할 방침이다. 윤 장관은 "국회와 긴밀히 협력하여 외교부, 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부를 이전 제외기관에서 삭제하는 행복도시법 개정과 필요한 예산 확보를 추진하겠다"고 밝혔다. 이전 공무원과 가족의 정착을 위한 주거·교통 지원방안도 마련한다. 윤 장관은 "기관 이전은 공무원과 가족의 생활에 큰 변화를 가져오는 만큼, 충분히 소통하며 이전에 따른 어려움을 줄여 나가겠다"고 말했다. 이어 "중앙행정기관의 이전은 단순히 정부의 공간을 옮기는 데 그치는 일이 아니다"라며 "수도권 일극체제를 극복하고, 국토를 균형있게 활용하는 공간전략이자, 대한민국의 지속가능한 미래와 새로운 도약을 이끄는 성장전략"이라고 강조했다. 그러면서 "정부는 국민 불편을 최소화하면서 기관 이전과 업무방식 개선을 함께 추진하여, 행정수도 세종의 기능을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.   abc123@newspim.com 2026-10-13 14:12
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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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