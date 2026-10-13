李대통령 "주택공급·일자리·포용금융에 역량 집중…양극화 메우자"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 13일 국무회의에서 3대 사회정책에 역량을 집중하라고 당부했다
- 이 대통령은 성장의 이면에 남은 소득·자산 양극화를 세심히 살펴야 한다고 지적했다
- 주택·일자리·포용금융 정책을 바탕으로 메가 프로젝트 추진에 속도를 내라고 주문했다
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"3대 핵심 사회 정책 추진
불평등의 벽 낮추는 데 힘 모아야"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 관계부처에 "주택 공급과 일자리 안정, 포용금융 등 '3대 핵심 사회 정책'의 추진에 정부 역량을 집중해 달라"고 당부했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대에서 열린 44회 국무회의 자리에서 "더 큰 성장과 더 지속 가능한 발전을 위해서 이 양극화의 골을 메우고 불평등의 벽을 낮추는 데 힘을 모아야 될 때"라며 이같이 말했다.
이 대통령은 "국내외 기관들이 올해 대한민국의 성장률 전망을 연달아 상향하고 있는데, 일부 기관들은 4% 성장도 가능하다는 예측까지 내놓고 있다"며 "일부 기업들은 과거에 상상조차 할 수 없었던 영업이익을 기록하고 있기도 하다"고 짚었다.
그러면서 이 대통령은 "성장의 빛이 이처럼 화려할수록 그 이면의 그늘도 세심하게 살펴야 한다"며 "통계에 따르면 상위 20%와 하위 20% 가구의 경상소득 격차가 여전하고 또 자산 격차를 보여주는 순자산 진익에서도 좀처럼 개선되고 있지 못하다"고 지적했다.
이어 "중소기업과 소상공인 청년들이 겪는 어려움도 크게 달라지지 않고 있다"며 "많은 국민께서 직면하고 있는 이런 문제들을 계속 방치하면 궁극적으로 경제 전체의 활력까지 떨어지고, 또 우리가 어렵게 열어 젖히고 있는 새로운 성장의 문도 금세 닫힐 가능성이 있다"고 우려했다.
이 대통령은 "3대 핵심 사회 정책이 뒷받침돼야 3대 메가 프로젝트도 성공할 수 있다는 관점에서 구체적으로 실현 가능한 정책 발굴과 추진에 속도를 내달라"고 거듭 당부했다.
pcjay@newspim.com