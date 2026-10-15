李대통령 "부마항쟁, 5·18 헌법 전문에 새기자…여야 모두 일치"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 15일 부마항쟁·5·18 정신의 헌법 전문 수록을 촉구했다
- 이 대통령은 두 민주화 운동이 대한민국 민주주의를 떠받친 역사라고 강조했다
- 이 대통령은 여야가 합의한 헌법 수록을 행동으로 실천하자고 당부했다
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"내일은 부마 민주항쟁 47주년"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 15일 부마 민주항쟁과 5·18 민주화 운동을 헌법 전문에 새기자고 정치권에 당부했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 49차 수석보좌관회의를 주재하며 "내일(16일)은 부마 민주항쟁 47주년"이라며 "민주주의와 인권, 언론의 자유를 억압했던 유신 정권에 맞선 부산과 마산 시민들의 용기는 철옹성 같은 권위주의 군사 독재의 붕괴를 앞당긴 핵심 동력이었다"고 밝혔다.
이 대통령은 "국민주권 원칙을 온몸으로 드높인 부마 민주항쟁은 5·18 민주화 운동과 함께 민주공화국 대한민국을 떠받치는 자랑스러운 역사"라며 "우리 국민주권정부는 이러한 민주주의의 토대 위에서 비로소 탄생할 수 있었다"고 강조했다.
이 대통령은 "민주 헌정의 원칙, 국민 주권주의의 원천인 부마 민주항쟁, 그리고 5·18 민주화 운동 정신은 우리 사회에 더 단단하게 뿌리내릴 수 있어야 한다"며 "특히 내란을 극복하고 있는 현재 상황에서 부마민주항쟁과 5·18 민주화 운동은 더욱더 큰 의미를 가진다고 생각한다"고 밝혔다.
이 대통령은 "5·18 민주화 운동과 부마 민주항쟁을 헌법 전문에 새기자라는 점에 대해서는 여와 야를 가릴 것 없이 모두가 일치된 의견을 가지고 있다"며 "이제는 말이 아니라 행동으로 실천할 때"라고 강조했다.
pcjay@newspim.com