李대통령 "주거·일자리·금융, '3대 핵심 사회 정책'…최우선 국정과제로 추진"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 15일 주거·일자리·금융을 최우선 과제로 제시했다
- 이 대통령은 경제 성과에도 민생 회복이 더디다며 전방위 노력을 강조했다
- 정부는 주택 공급과 일자리 창출, 금융 지원을 신속히 추진하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"주요 지표 우수한 성적…민생 회복 더뎌
실수요 따른 주택 공급 속도
국민 일자리 프로젝트도 빠르게 시행"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 15일 주거·일자리·금융 문제를 '3대 핵심 사회정책'이라 짚으며 최우선 국정과제로 삼겠다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대에서 49차 수석보좌관회의를 주재하며 "현재 우리 경제는 여러 분야에서 괄목할 만한 성과를 거두고 있다"며 "올해 인구 5000만 명 이상 국가들 가운데 아마 세계 여섯 번째로 국민소득 4만 달러를 돌파할 가능성이 높다"고 언급했다.
그러나 이 대통령은 "주요 지표들의 우수한 성적에도 불구하고 국민들이 기대하는 민생 회복 속도는 더디다. 국민의 실생활의 어려움도 크게 호전된 것처럼 느껴지지 않는다"며 "국가 경제 전체의 성과가 국민 개개인의 삶 속에서 구체적인 결실로 이어질 수 있도록 전방위적인 노력을 기울여야 할 때"라고 강조했다.
이 대통령은 "그 가운데 특히 민생의 근간이라 할 수 있는 주거, 일자리, 금융 문제에 정부 역량을 집중해야 되겠다"며 "생애 주기별 실수요에 따른 주택 공급에 속도를 내고 민간과 공공 일자리 창출 방안을 포괄하는 국민 일자리 프로젝트도 빠르게 시행해야 될 것"이라고 밝혔다.
이 대통령은 "금리 인상의 파고를 또 슬기롭게 돌파할 수 있도록 정책 자금 공급과 금리 인하 지원, 맞춤형 채무 조정 등에도 각별히 신경을 더 써주㎢기 바란다"며 "청와대와 정부는 올해 남은 기간 이들 3대 핵심 사회 정책을 최우선 국정과제로 삼아 분야별 사업 추진에 만전을 기해 가야겠다"고 당부했다.
그러면서 "성장의 온기가 우리 사회 전체로 고르게 퍼져 나갈 수 있게 총력을 다해 주기 바란다. 기존의 정책들을 확대하는 것도 중요한데 새로운 정책들도 발굴해 주시면 좋겠다"고 덧붙였다.
pcjay@newspim.com