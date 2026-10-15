李대통령 "브라질 계란에 800억 낭비는 허위사실"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 15일 브라질산 계란 고가수입 주장을 허위사실이라 경고했다
- 브라질산 계란 매입가는 178원이며 총수입비용은 16억 원이라고 설명했다
- 계란 공급부족에 대응해 대체수입선을 확보하려 소량을 시험 수입했다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내 판매가격 개당 약 140원
서민물가관리 위한 당국 조치"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 15일 정부가 브라질산 계란을 미국산(464원)이나 태국산(305원)보다 3~4배 비싸게 수입했다는 일각의 주장에 대해 "정치적 목적으로 허위사실 유포하는 분들은 시정하라"고 경고했다.
이 대통령은 이날 오후 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 '청와대 홍보수석실 팩트체크'라는 글을 통해 "현 정부가 브라질 정상회담을 위해 브라질산 계란을 개당 1300원에 사들여 800억 원을 낭비했다는 주장이 있다"며 "그러나 브라질산 달걀의 개당 매입가격은 178원 정도로 시중가격"이라고 썼다.
이 대통령은 브라질산 계란에 대해 "지구 반대편으로의 장거리 항공수송에 따른 비용 등 부대비용이 많이 소요됐다"며 "물량은 전체 수입물량의 0.8%이고 총 수입비용은 16억 원 정도"라고 설명했다.
수입 이유에 대해서는 "올해 여름 국내 계란 가격이 폭등하고 공급이 부족한데다가 기존의 아시아 미국 등도 수출가능물량이 부족했다"며 "수송비용이 많이 들지만 대체수입선을 추가 확보하기 위해 소량의 달걀을 브라질로부터 시험적으로 수입했다"고 밝혔다.
이 대통령은 "브라질산 달걀의 국내 판매가격은 개당 약 140원"이라며 "공급부족 등의 사유로 국내 서민물가가 폭등하는 경우 더 비싼 해외물량을 들여와 국내에 싼 가격으로 공급하는 것은 서민물가관리를 위해 당국이 통상적으로 하는 조치"라고 강조했다.
이어 "브라질산 달걀수입 관련 자료를 사실대로 배포했고 그 내용상 브라질 현지 수출단가를 충분히 확인할 수 있다"며 "그럼에도 '정상회담 때문에 브라질에 특혜를 주기 위해 800억 원을 낭비하며 비싸게 사왔다'는 허위사실을 유포하며 정책당국자들의 명예를 훼손하는 것은 바람직하지 않다"고 지적했다.
pcjay@newspim.com