李대통령 "상이군인 희생 기억"…2029년 인빅터스 게임 정부 지원 약속

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 15일 상이군경 체육대회에 축사를 보냈다
- 이 대통령은 영웅들의 희생을 기억하고 예우하겠다고 약속했다
- 정부는 2029년 대전 인빅터스 게임 개최를 지원하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 15일 "조국을 위해 헌신한 영웅들의 특별한 희생을 끝까지 기억하고, 그에 합당한 예우와 더 나은 삶으로 보답하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 60회 전국 상이군경 체육대회 개회식에 영상 축사를 보내 "60년간 영웅들의 재활과 자립을 위해 힘써 온 대한민국상이군경회 유을상 회장님과 관계자 여러분들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "온 국민과 함께 진심으로 축하드린다"고 말했다.
이어 "올해로 60회를 맞이하는 전국상이군경체육대회의 역사에는 조국을 위해 헌신한 영웅들의 땀방울, 상처를 딛고 일어난 불굴의 의지가 오롯이 새겨져 있다"며 "포기하지 않고 한 걸음 더 나아간 여러분들의 도전 정신이야말로 대한민국 장애인 체육의 단단한 뿌리이자, 우리 대한민국을 앞으로 나아가게 만드는 소중한 원동력"이라고 강조했다.
이 대통령은 "그 뜨거운 열정이 이제 세계를 향해 도약하고 있다"며 "다가오는 2029년 세계상이군인체육대회 인빅터스 게임이 아시아 최초로 우리나라 대전에서 열리게 된다"고 전했다.
그러면서 "대한민국 상이군인들의 명예와 자긍심을 드높이고, 대한민국의 보훈 정신을 전 세계에 널리 알릴 수 있도록 우리 정부가 든든한 동반자로 함께하며 지원할 것"이라고 약속했다.
이 대통령은 "오늘의 이 자리가 승패를 넘어 우정을 나누는 뜻깊은 축제가 되길 바란다"며 "참가하신 모든 분들의 건강과 행복을 기원한다"고 덧붙였다.
the13ook@newspim.com