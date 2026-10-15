李대통령, 임광현 새 비서실장에 임명장…강훈식엔 공로패

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 15일 임광현 신임 비서실장에게 임명장을 수여했다.
- 이 대통령은 강훈식 전 비서실장에게 공로패를 수여했다.
- 임 실장은 국세청장과 국회의원을 거쳐 비서실장에 임명됐다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 15일 임광현 신임 비서실장에게 임명장을 수여했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론 공지를 통해 이 대통령이 임 실장에게 임명장을 수여하고, 강훈식 초대 비서실장에게는 공로패를 수여했다고 밝혔다.
이 대통령은 전날인 14일 임 실장을 이재명 정부 두 번째 비서실장으로 임명했다. 강 전 실장이 사의를 표명한 지 23일 만의 일이다.
임 실장은 행정고시 38회로 공직 생활을 시작했다. 노무현 정부 경제정책비서관실 행정관과 국세청 조사국장과 차장을 지냈다.
임 실장은 22대 국회의원 선거에서 당시 더불어민주당 대표였던 이 대통령이 직접 영입해 민주당 비례대표로 당선되기도 했다. 그렇게 민주당 내에서 조세 정책을 담당하다가, 이재명 정부 출범 이후인 지난해 7월 현 정부 첫 국세청장에 임명됐다.
pcjay@newspim.com