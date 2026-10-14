세종시·홍익대, 청년 아이디어로 금남대평시장 활성화 추진

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 14일 홍익대와 금남대평시장 활성화에 나섰다
- 청년 창업·실험 공간을 조성하고 시장 특화 디자인을 개발했다
- 시는 16일부터 플리마켓과 점심 캠페인으로 방문을 유도한다
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플리마켓·상권 홍보·리빙랩 포럼 운영
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 홍익대학교와 함께 청년들의 창의적인 아이디어를 활용해 금남대평시장 활성화를 추진한다.
14일 시에 따르면 청년 창업·실험 공간을 조성하고 시장의 특색을 살린 디자인과 홍보 활동을 통해 전통시장 경쟁력 강화에 나설 계획이다.
시는 이날 금남대평시장에서 홍익대와 함께 추진하는 '2026 금남대평시장 가치회복 리빙랩'의 청년 창업·실험 공간 개소식을 열었다.
이날 행사에는 조상호 시장과 김희산 홍익대 부총장 겸 앵커사업단장 등이 참석해 청년 창업 공간과 학생들의 사업 결과물을 둘러보고 참여 대학생들을 격려했다.
금남대평시장 가치회복 리빙랩은 대학의 전문성과 청년의 창의적 역량을 지역 상권에 접목해 시장의 문제를 발굴하고 해결 방안을 모색하는 사업이다.
홍익대는 지난 8월부터 오는 12월까지 디자인컨버젼스학부와 건축학부 교육과정과 연계해 학생들이 금남대평시장의 현장 문제를 직접 발굴하고 해결책을 찾는 실천형 교육을 진행하고 있다.
이를 통해 공실 상가에 건강 샌드위치와 과자 등을 판매하는 청년 창업 공간과 생활실험실 활동 공간 등 2곳을 조성했다. 오는 16일까지는 로컬크리에이터 10개 팀이 참여하는 플리마켓도 시장에서 운영한다.
학생들은 시장의 역사와 고유한 가치를 현대적인 디자인으로 재해석해 대표 상징물인 '대평이'를 개발했다. 안내시설과 점포별 특성을 반영한 간판도 제작해 시장의 정체성을 살리고 방문객의 편의를 높였다.
시와 홍익대는 16일부터 30일까지 매주 금요일 '금남대평시장에서 점심을' 캠페인도 추진한다. 다음 달에는 세종시청에서 사업 결과물을 전시하고 '전통시장의 미래'를 주제로 리빙랩 포럼을 열어 지속 가능한 상권 발전 방안을 모색할 예정이다.
참여 학생들은 시장 상인들과 함께 점포별 숏폼 영상도 제작해 홍보 활동에 나선다.
시는 대학의 현장 활동이 지역의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 행정적 지원을 이어가고 시민 방문과 소비를 촉진하는 프로그램을 연계해 사업 효과를 지역 상권 전반으로 확산할 방침이다.
조 시장은 "대학에서 배운 지식과 청년들의 참신한 아이디어가 지역의 새로운 가능성을 열고 있다"며 "이러한 도전이 시장에 활력을 더하고 청년들이 지역에 머물며 성장하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com