세종시·액티스코리아, 1조8000억 규모 'AI 데이터센터' 건립 추진

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13만㎡ 부지에 100MW급 2027년 착공 목표

세종스마트국가산단 AI 관련 추가 투자 검토

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 글로벌 인프라 투자사 액티스(Actis)의 한국법인인 액티스코리아와 손잡고 1조8000억원 규모의 인공지능(AI) 데이터센터 건립을 추진한다.

데이터센터 투자와 함께 세종스마트국가산업단지 내 추가 투자도 유도해 AI 산업 기반 확대에 나선다는 계획이다.

세종시가 6일 액티스코리아와 '인공지능(AI) 데이터센터 건립 협력을 위한 투자양해각서'를 체결했다. [사진=세종시] 2026.10.06 vincent977@newspim.com

6일 시에 따르면 이날 시청 세종실에서 조상호 시장과 최용석 액티스코리아 대표이사가 '인공지능(AI) 데이터센터 건립 협력을 위한 투자양해각서(MOU)'를 체결했다.

액티스코리아는 글로벌 인프라 투자사 액티스의 한국법인으로, 지난 2020년 국내 데이터센터 시장에 진출한 이후 안양 에포크 데이터센터 등을 중심으로 국내 투자를 확대하고 있다.

이번 협약에 따라 액티스코리아는 세종시 관내 약 13만㎡(4만평) 규모의 부지에 1조8000억원을 투자해 100MW급 AI 데이터센터를 건립하고, 2027년 착공할 계획이다.

액티스코리아는 사업 추진 과정에서 투자재원 조달 및 필요한 제반사항을 성실히 이행하고 지역기업 참여와 지역인재 채용 등을 통해 지역경제 활성화에도 기여하기로 했다.

특히 시는 액티스코리아가 세종스마트국가산업단지 내 AI 관련 추가 투자 의향을 밝히면서 향후 필요한 절차를 거쳐 실질적인 투자로 이어질 수 있도록 적극 지원한다는 방침이다.

세종시는 데이터센터 건립에 필요한 인허가 등 행정 절차를 지원하고 부지와 기반시설 확보 과정에서도 관계기관과 협의하는 등 사업의 원활한 추진을 뒷받침할 계획이다.

최 대표는 "세종을 시작으로 국내 주요 거점에 데이터센터를 지속 확대해 나갈 계획"이라며 "이번 협약을 계기로 세종스마트국가산업단지에 대한 추가 투자도 구체화될 수 있도록 관계기관과 적극 협력하겠다"고 전했다.

조 시장은 "이번 협약은 세종의 미래산업 기반을 확충하는 의미 있는 출발점"이라며 "계획된 투자가 차질 없이 이행되고 스마트국가산단으로의 추가 투자로까지 발전될 수 있길 희망한다"고 말했다.

vincent977@newspim.com