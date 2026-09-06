조상호 세종시장 "집현동에 종합국립대·첨단기업 유치"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 6일 집현동 발전 구상을 밝혔다.
- 종합국립대 유치와 첨단기업 유치에 나서겠다 했다.
- 세종테크밸리 규제 완화해 생활편의시설을 늘리겠다 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 집현동을 첨단산업과 교육이 어우러진 성장 거점으로 육성하기 위해 종합국립대학교와 첨단기업 유치에 나서겠다고 밝혔다.
주민들이 요구한 병원·학원 등 생활편의시설 확충을 위해 세종테크밸리 복합용지의 업종 규제 완화도 관계기관과 협의해 추진한다는 방침이다.
6일 세종시에 따르면 조 시장은 최근 집현동 주민과 대화에서 주요 지역 현안과 발전 방향을 놓고 다양한 의견을 나눴다.
이 자리에서 조 시장은 집현동을 세종테크밸리 내 첨단산업과 공동캠퍼스, 주거지역이 어우러진 가장 활기찬 성장 거점이라고 강조하며 지역 발전을 위한 구상을 제시했다.
특히 집현동의 가장 시급한 해결 과제로 도시첨단산업 관련 연구개발 기능을 갖춘 종합국립대 유치를 꼽았다.
그는 "집현동 내 대학캠퍼스 부지와 공동캠퍼스 등을 활용해 첨단산업을 이끌 인재를 양성하겠다"고 말했다.
주민들은 지역 발전 계획에 기대감을 나타내면서도 현실적인 여건 개선이 필요하다고 입을 모았다.
특히 세종테크밸리 복합용지 업종 규제를 완화해 병원과 학원 등 생활편의시설을 확충해 달라는 요구가 나왔다.
이에 대해 조 시장은 "세종테크밸리는 산업단지계획에 따라 용지별 허용 용도가 정해져 있다"며 "주민 편의를 높일 수 있도록 행복청과 한국토지주택공사 등 관계기관과 협의해 규제를 완화해 나가겠다"고 말했다.
이날 주민들은 복합커뮤니티센터 시설 운영 정상화를 비롯해 청소년과 대화 시간 마련, 대중교통 개선 필요성 등 집현동 발전을 위한 다양한 의견을 제안했다.
조 시장은 주민들이 제기한 생활 불편에 공감하며 현안 해결에 속도를 내겠다고 강조했다.
그는 "당장 해결이 더딘 문제도 있지만 신속하게 풀어 집현동을 세종에서 가장 활기찬 공간으로 만들겠다"며 "향후 집현동 주민자치위원회가 구성되면 주민 협의체를 만들어 지역 의제를 정하고 관계 부서와 논의하며 문제를 하나씩 해결해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com