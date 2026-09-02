전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.02 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 대전·세종·충남

속보

더보기

세종시 "내년 정부예산안 1조8383억 반영…올해보다 6.1% 증가"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 세종시 내년 정부예산안이 1조8383억원으로 6.1% 늘었다.
  • 국회세종의사당과 대통령 세종집무실 예산이 대폭 반영됐다.
  • 세종시는 교통·문화·환경 사업도 확보해 성장 기반을 넓혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대통령 세종집무실 건립 25억→2057억 '껑충'
행정수도 완성·미래성장 주요 사업 대거 편성

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의 내년도 정부예산안 규모가 1조8383억원으로 올해보다 6.1%(1063억 원) 늘었다.

국회세종의사당과 대통령 세종집무실 등 행정수도 핵심 사업을 비롯해 미래산업과 문화·관광, 교통·환경 분야 사업이 폭넓게 반영됐다.

세종시청 전경. [사진=뉴스핌 DB] 2026.09.02 vincent977@newspim.com

2일 시에 따르면 2027년도 정부예산안에는 국회세종의사당 건립 1191억원, 대통령 세종집무실 건립 2057억원 등 행정수도 완성을 위한 핵심 사업 예산이 포함됐다.

특히 대통령 세종집무실 건립 예산은 올해 25억원에서 2057억원으로 대폭 늘어 '임기 내 세종집무실 시대를 열겠다'는 이재명 대통령의 의지를 뒷받침하고 사업을 본격 추진할 수 있는 기반이 마련됐다.

세종지방법원 건립에는 58억원, 세종경찰청·특공대 건립에는 384억원이 반영됐다.

세종의 미래 성장동력 확보를 위한 사업도 대거 포함됐다. 문화콘텐츠 예비창업자와 초기기업을 지원하는 세종CKL-기업지원센터에 16억원이 신규 반영됐으며 국가채용센터 건립 15억원, 스마트시티 국가시범도시 조성 116억원도 편성됐다.

문화·관광 분야에서는 예비문화유산센터 건립에 3억원이 신규 반영됐다. 국립박물관단지 건립 698억원, 국립민속박물관 이전 건립 357억원, 유네스코 국제해석설명센터 건립 84억원도 포함됐다.

국립여성사박물관의 세종시 건립을 위한 관계부처 협의도 진행 중이다. 시는 국립박물관단지를 중심으로 국가 차원의 문화시설이 집적되면서 세종이 행정도시를 넘어 문화·관광도시로 성장할 수 있는 기반이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

생활·환경 분야에서는 하수처리시설과 관로 확충, 노후·취약시설 정비 등에 171억원이 반영됐다. 도시형 교통모델에는 지난해보다 40% 늘어난 105억원, 개인 맞춤형 홈 헬스케어 서비스 실증에는 8억원이 신규 편성됐다.

조상호 시장은 "국회세종의사당과 대통령 세종집무실 등 행정수도 완성을 위한 핵심 사업을 비롯해 교통·산업·문화·복지 등 주요 사업을 추진할 기반이 마련됐다"며 "정부안에 반영된 사업들이 국회 심의 과정에서 최종 확정될 수 있도록 적극 대응하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동