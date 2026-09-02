세종시 "내년 정부예산안 1조8383억 반영…올해보다 6.1% 증가"

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대통령 세종집무실 건립 25억→2057억 '껑충'

행정수도 완성·미래성장 주요 사업 대거 편성

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의 내년도 정부예산안 규모가 1조8383억원으로 올해보다 6.1%(1063억 원) 늘었다.

국회세종의사당과 대통령 세종집무실 등 행정수도 핵심 사업을 비롯해 미래산업과 문화·관광, 교통·환경 분야 사업이 폭넓게 반영됐다.

세종시청 전경. [사진=뉴스핌 DB] 2026.09.02 vincent977@newspim.com

2일 시에 따르면 2027년도 정부예산안에는 국회세종의사당 건립 1191억원, 대통령 세종집무실 건립 2057억원 등 행정수도 완성을 위한 핵심 사업 예산이 포함됐다.

특히 대통령 세종집무실 건립 예산은 올해 25억원에서 2057억원으로 대폭 늘어 '임기 내 세종집무실 시대를 열겠다'는 이재명 대통령의 의지를 뒷받침하고 사업을 본격 추진할 수 있는 기반이 마련됐다.

세종지방법원 건립에는 58억원, 세종경찰청·특공대 건립에는 384억원이 반영됐다.

세종의 미래 성장동력 확보를 위한 사업도 대거 포함됐다. 문화콘텐츠 예비창업자와 초기기업을 지원하는 세종CKL-기업지원센터에 16억원이 신규 반영됐으며 국가채용센터 건립 15억원, 스마트시티 국가시범도시 조성 116억원도 편성됐다.

문화·관광 분야에서는 예비문화유산센터 건립에 3억원이 신규 반영됐다. 국립박물관단지 건립 698억원, 국립민속박물관 이전 건립 357억원, 유네스코 국제해석설명센터 건립 84억원도 포함됐다.

국립여성사박물관의 세종시 건립을 위한 관계부처 협의도 진행 중이다. 시는 국립박물관단지를 중심으로 국가 차원의 문화시설이 집적되면서 세종이 행정도시를 넘어 문화·관광도시로 성장할 수 있는 기반이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

생활·환경 분야에서는 하수처리시설과 관로 확충, 노후·취약시설 정비 등에 171억원이 반영됐다. 도시형 교통모델에는 지난해보다 40% 늘어난 105억원, 개인 맞춤형 홈 헬스케어 서비스 실증에는 8억원이 신규 편성됐다.

조상호 시장은 "국회세종의사당과 대통령 세종집무실 등 행정수도 완성을 위한 핵심 사업을 비롯해 교통·산업·문화·복지 등 주요 사업을 추진할 기반이 마련됐다"며 "정부안에 반영된 사업들이 국회 심의 과정에서 최종 확정될 수 있도록 적극 대응하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com