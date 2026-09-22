세종시, 한국벤처투자와 손잡고 '전략산업·벤처 육성' 확대

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지역 유망기업 발굴·투자 연계 협력…벤처투자 생태계 활성화

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 한국벤처투자와 손잡고 지역 전략산업 기업과 유망 벤처·스타트업에 대한 투자 유치와 성장 지원에 나선다.

22일 시는 이날 한국벤처투자와 지역 벤처투자 생태계 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

세종시와 한국벤처투자가 22일 지역 벤처투자 생태계 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. [사진=세종시] 2026.09.22 vincent977@newspim.com

이번 협약은 양 기관이 협력체계를 구축해 세종 지역 전략산업을 영위하는 기업과 성장 가능성이 높은 벤처·스타트업을 발굴하고, 투자 유치와 기업 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약에 따라 지역 벤처투자 생태계 활성화, 지역 전략산업 기업 및 유망 벤처·스타트업의 육성과 투자 유치 기회 확대, 지역 유망기업의 경쟁력 강화를 위한 벤처투자 환경 조성 등에 협력한다.

이대희 대표이사는 "이번 협약을 계기로 세종시와 함께 지역 전략산업을 기반으로 한 유망 벤처·스타트업을 발굴하겠다"며 "세종 지역의 벤처투자 생태계를 더욱 두텁게 만드는 데 협력해 나가겠다"고 말했다.

조상호 시장은 "이번 협력이 세종시가 미래 먹거리를 창출하는 혁신 벤처·스타트업의 요람으로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "세종시의 자족기능 확충을 위해 유망 벤처기업들이 안정적인 투자 생태계를 기반으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com