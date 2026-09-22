세종시, 한국벤처투자와 손잡고 '전략산업·벤처 육성' 확대

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 22일 한국벤처투자와 협약을 맺었다
- 지역 전략산업 기업과 벤처·스타트업 육성에 나섰다
- 투자 유치 확대와 벤처투자 생태계 활성화에 협력했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 한국벤처투자와 손잡고 지역 전략산업 기업과 유망 벤처·스타트업에 대한 투자 유치와 성장 지원에 나선다.
22일 시는 이날 한국벤처투자와 지역 벤처투자 생태계 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 양 기관이 협력체계를 구축해 세종 지역 전략산업을 영위하는 기업과 성장 가능성이 높은 벤처·스타트업을 발굴하고, 투자 유치와 기업 성장을 지원하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약에 따라 지역 벤처투자 생태계 활성화, 지역 전략산업 기업 및 유망 벤처·스타트업의 육성과 투자 유치 기회 확대, 지역 유망기업의 경쟁력 강화를 위한 벤처투자 환경 조성 등에 협력한다.
이대희 대표이사는 "이번 협약을 계기로 세종시와 함께 지역 전략산업을 기반으로 한 유망 벤처·스타트업을 발굴하겠다"며 "세종 지역의 벤처투자 생태계를 더욱 두텁게 만드는 데 협력해 나가겠다"고 말했다.
조상호 시장은 "이번 협력이 세종시가 미래 먹거리를 창출하는 혁신 벤처·스타트업의 요람으로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "세종시의 자족기능 확충을 위해 유망 벤처기업들이 안정적인 투자 생태계를 기반으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com