조상호 세종시장 "성과 중심 평가로 조직 체질 개선"

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"일한 만큼 정당하게 평가"...근무평정 혁신 강조

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 시정 5기 4개년 운영계획의 본격적인 실행을 앞두고 조직 체질 개선과 성과 창출에 나선다.

공정한 근무평정 체계를 마련해 직원들의 도전과 정책 제안을 뒷받침하고 시정 목표 달성에 힘을 싣는다는 계획이다.

조상호 세종시장(오른쪽)이 6일 열린 확대 간부회의에서 공정한 근무평정 혁신과 조직 체질 개선을 주문했다. [사진=세종시] 2026.10.06 vincent977@newspim.com

6일 시에 따르면 조 시장은 이날 시청 대회의실에서 열린 확대 간부회의에서 오는 7일 발표 예정인 시정 5기 4개년 운영계획의 중요성을 강조했다. 실·국장을 비롯한 전 직원에게 시정 목표 달성을 위한 적극적인 실행도 당부했다.

조 시장은 "인수위원회의 제안을 받아 실·국장이 책임을 맡아 최종 완성한 이번 4개년 운영계획은 향후 4년간 시정을 이끌어갈 기본 설계도이자 나침반"이라고 설명했다.

이어 "4개년 계획의 성공적인 이행을 위해서는 조직 내부의 강력한 추진 의지와 함께 성과에 따른 공정한 근무평정 체계가 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "새로운 시정부에서는 직원들이 노력하고 일한 만큼 정당하게 평가받는다는 확신을 줄 것"이라며 "연공서열 중심에서 탈피해 성과 중심의 인사 평가로 미래를 준비하는 직원들의 노력과 도전이 정당하게 인정받도록 하겠다"고 밝혔다.

이를 통해 직원들이 어려운 재정 여건 속에서도 도시의 미래를 위한 정책을 적극적으로 제안하고 새로운 사업에 도전할 수 있는 조직문화를 만들겠다는 밑그림이다.

이와 함께 조 시장은 오는 9~11일 세종중앙공원과 호수공원 일원에서 열리는 '2026 세종한글축제' 준비에도 만전을 기해달라고 당부했다.

특히 시민 안전을 확보하면서 다양한 경험과 체험 기회를 제공하고 축제가 지역 상권 활성화로 이어질 수 있도록 준비할 것을 주문했다.

조 시장은 "세종한글축제는 시민이 안전하면서도 다양한 경험의 기회를 가질 수 있어야 한다"며 "특히 이번 축제가 주변 상권 활성화에도 기여할 수 있는 상생형 축제로 개최될 수 있도록 준비하고 개최 성과 평가에도 만전을 기울여달라"고 말했다.

vincent977@newspim.com