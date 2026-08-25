조상호 세종시장 "박물관·미술관 미래 먹거리로 키워야"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 25일 박물관 유치를 장기 과제로 삼았다.
- 국립박물관단지 중심으로 문화산업·관광 연계를 강조했다.
- 청소년 정신건강 대책과 예산 집행 점검도 주문했다.
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청소년 정신건강·자살예방 대책 등 각별한 책임감 당부
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 박물관·미술관 유치를 기업 유치 못지않은 장기 전략 과제로 삼아 문화산업을 미래 먹거리로 육성해야 한다고 강조했다.
25일 세종시에 따르면 조 시장은 이날 시청 집현실에서 열린 간부회의에서 박물관·미술관 유치를 통한 문화산업 확장 가능성을 언급하며 관련 시설의 지속적인 유치와 중장기 전략 마련을 주문했다.
조 시장은 "최근 국립 여성사박물관 이전 등 박물관·미술관 유치를 통한 문화산업 확장의 가능성이 한층 커지고 있다"며 "이런 흐름을 계기로 관련 시설 유치를 지속적으로 추진할 필요가 있다"고 말했다.
특히 국내 최초 박물관 클러스터인 국립박물관단지를 중심으로 박물관·미술관을 추가 유치해 문화시설 간 연계를 강화하고 방문객 유입과 지역경제 활성화로 이어가야 한다고 강조했다.
조 시장은 "박물관과 미술관 유치는 단순한 문화시설 확충을 넘어 방문객을 끌어들이는 관광산업이자 일종의 투자유치 사업"이라며 "꾸준한 유치를 통해 전국적 규모의 박물관·미술관 집적지를 조성한다면 지역경제를 견인하는 핵심 자산이 될 것"이라고 말했다.
향후 행정수도 완성에 맞춰 국립박물관단지 규모를 확대하는 등 보다 큰 틀의 중장기 구상도 주문했다.
조 시장은 "행정수도에 걸맞은 문화적 기능을 갖추려면 현재의 박물관단지를 넘어 보다 큰 밑그림을 그릴 필요가 있다"며 "박물관·미술관이 서로 연계돼 세종을 대표하는 문화관광 자산으로 자리 잡을 수 있도록 중장기적인 유치 전략을 마련해 달라"고 당부했다.
청소년 정신건강과 자살예방 대책도 향후 4년간 집중해야 할 과제로 제시했다. 조 시장은 "교육청과 단순 협력을 넘어 청소년 관련 행사와 캠페인을 공동 추진하고 청소년쉼터 등 필요한 기반시설 확충을 위한 정부 지원과 민간 후원을 적극 확보해 달라"며 "필요한 예산과 시설, 상담·지원 계획을 마련해 청소년 정신건강 환경을 실질적으로 개선해야 한다"고 강조했다.
내년도 예산 편성과 함께 올해 주요 사업 집행 상황을 점검하라는 주문도 이어졌다. 조 시장은 "내년도 예산을 준비하는 것도 중요하지만 올해 계획한 사업들이 제대로 진행되는지 점검해야 할 시점"이라며 "사업 추진을 미루다가 연말에 급히 집행하는 일이 없도록 세심히 챙겨달라"고 말했다.
vincent977@newspim.com