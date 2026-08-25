[출고]원주시, '교육혁신선도지역 지정' 다자간 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 25일 교육혁신선도지역 MOU를 체결했다
- 원주시와 11개 기관·단체가 공동 대응에 나섰다
- 교육격차 완화와 원주형 미래교육 생태계를 추진한다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 25일 시청 회의실에서 교육부의 '교육혁신선도지역' 지정을 위한 다자간 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에는 원주시와 강원특별자치도교육청, 원주교육지원청, 강원대학교 원주캠퍼스, 경동대학교 메디컬캠퍼스, 상지대학교, 연세대학교 미래캠퍼스, 한라대학교, 국립강원전문과학관, (재)원주의료기기산업진흥원, (재)원주미래산업진흥원, 길터사회적협동조합 등 총 12개 기관과 단체가 참여했다.
협약은 교육부의 '교육혁신선도지역' 공모에 공동 대응하고 교육, 대학, 과학, 의료, 미래산업, 지역사회 역량을 결집해 원주만의 교육혁신 모델을 구축하기 위해 이루어졌다.
특히 원주시는 교육특구 성과관리에서 최고의 평가를 받은 성과와 지난 3년간 쌓아온 지역 교육협력 기반을 바탕으로 교육특구의 우수모델을 교육혁신선도지역으로 확장할 계획이다.
이를 통해 교육격차 완화, 지역 특화산업과의 연계, 지속 가능한 '원주형 미래교육 생태계' 구축이 목표다.
협약에 따라 참여 기관들은 보유한 인적·물적 자원과 전문성을 연계해 원주만의 특화된 교육 환경 조성에 협력한다.
원주시와 교육청은 지역 교육혁신을 위한 정책 및 행정적 협력과 사업 추진 기반을 마련하며, 지역 대학은 초·중·고교와 연계한 교육 프로그램 운영에 참여한다. 전문기관은 과학, AI, 의료기기 등 원주의 미래산업과 관련된 교육 및 체험 프로그램을 지원하고, 사회적협동조합은 지역사회와 협력한 돌봄, 체험 및 마을 교육 활성화에 힘을 보탤 예정이다.
구자열 원주시장은 "교육청, 대학, 전문기관, 지역사회가 원주의 교육혁신을 위해 협력체계를 구축한 데 큰 의의가 있다"며, "각 기관의 역량을 모아 아이 키우기 좋은 교육 환경을 만들고, 지역에서 성장한 인재가 원주에 뿌리내릴 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com