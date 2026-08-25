한국투자부동산신탁, 중곡역 도심복합개발사업 추진 위한 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 한국투자부동산신탁이 25일 중곡역 도심복합개발 MOU를 맺었다.
- 사업 초기부터 신탁방식으로 사업관리·자금조달을 지원하기로 했다.
- 중곡동 210-7 일대에 1607세대 주택과 편의시설을 조성한다.
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1607세대 규모 주거단지 및 편의시설 조성
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자부동산신탁은 25일 중곡역 도심복합개발 추진위원회와 '중곡역 도심복합개발사업'의 성공적인 추진 및 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 협약은 사업 초기 단계부터 신탁방식의 전문성을 활용해 체계적인 사업관리 기반을 마련하고, 안정적인 사업 추진 여건을 조성하고자 추진됐다. 양측은 ▲사업 추진을 위한 업무 지원 ▲사업성 검토 및 개발계획 수립 ▲사업관리 및 자금조달 검토 등 사업 전반에 걸쳐 협력하기로 했다.
서울 광진구 중곡동 210-7번지 일원에서 추진되는 이번 사업은 약 1607세대 규모의 공동주택과 생활편의시설을 조성해 노후화된 주거환경을 개선하고 지역 가치를 높이는 프로젝트다. 사업지는 지하철 7호선 중곡역이 인접해 서울 주요 도심 접근성이 뛰어나며, 주변에 전통시장과 상업시설, 학교, 공원 등 풍부한 생활 인프라가 갖춰져 있어 주거 선호도가 높다고 회사 측은 설명했다.
박민규 한국투자부동산신탁 본부장은 "중곡동 도심복합개발사업은 노후 주거환경을 개선하고 지역의 새로운 변화를 이끌어낼 중요한 사업"이라며 "사업 초기 단계부터 신탁방식의 전문성과 경험을 바탕으로 사업성 검토, 개발계획 수립, 사업관리 등 전 과정에 대한 체계적 지원을 아끼지 않고 성공적으로 완수하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com