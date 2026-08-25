한국예탁결제원, 제31회 부산국제영화제에 5000만원 공식 후원

AI 핵심 요약beta
- 한국예탁결제원이 25일 부산국제영화제와 후원 협약을 체결했다
- 제31회 BIFF에 총 5000만원을 후원하기로 했다
- 부산의 위상 제고와 지역경제 활성화를 지원했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국예탁결제원은 25일 사단법인 부산국제영화제와 공식 후원 협약을 체결하고, 제31회 부산국제영화제(BIFF)에 총 5000만원을 후원하기로 했다고 밝혔다.
한국예탁결제원에 따르면 이번 후원은 부산국제영화제의 성공적인 개최를 지원해 부산의 국제적 위상을 높이고, 국내외 관광객 유치를 통한 지역 문화·관광산업 및 지역경제 활성화에 기여하기 위해 진행됐다.
이윤수 한국예탁결제원 사장은 "부산국제영화제가 세계인이 찾는 대표 국제문화행사로 더욱 성장하길 기대한다"며 "앞으로도 부산의 국제적 위상 제고와 지역경제 활성화에 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.
박광수 사단법인 부산국제영화제 이사장은 "이번 협약은 한국예탁결제원과 오랜 파트너십 성과를 공유하는 자리"라며 "앞으로도 부산국제영화제가 국제적 가치를 인정받을 수 있도록 노력할 것"이라며 전했다.
한국예탁결제원은 부산국제영화제 후원 외에도 부산 지역 문화·예술 지원과 미래인재 육성, 취약계층 지원 등 다양한 사회공헌사업을 통해 지역사회와의 상생과 동반성장을 지속하고 있다.
특히 부산 지역 문화 소외계층 아동과 청소년의 문화예술 체험 지원을 위한 기부 활동을 이어가고 있으며, 지역 IT·상경 계열 대학생에 대한 장학 지원, 자립 준비 청년에 대한 자립 준비 프로그램도 운영하고 있다.
rkgml925@newspim.com