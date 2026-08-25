가스공사, 전국 5개 LNG 생산기지 공간안전인증 획득 '결실'

AI 핵심 요약beta
- 한국가스공사가 25일 5개 LNG 기지서 인증을 받았다
- 가스공사는 화재예방진단 끝에 공간안전인증을 획득했다
- 가스공사는 6개 분야 위험관리로 안전강화를 예고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2025년 감사원 지적 후 소방·방재 분야 개선
외부기관 정밀진단 통해 선제적 안전관리 강화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국가스공사가 전국 5개 액화천연가스(LNG) 생산기지 모두에서 '공간안전인증'을 획득했다.
가스공사는 평택·인천·통영·삼척·제주 등 전국 5개 생산기지에서 화재예방안전진단을 완료하고 모두 공간안전인증을 획득했다.
가스공사는 대구 본사에서 전체 LNG 생산기지를 대상으로 한 공간안전인증 인증서 및 현판 수여식을 개최했다고 25일 밝혔다.
공간안전인증은 한국안전인증원이 주관하는 기업 소방방재 평가제도다. 해당 인증은 사업장의 설계와 시공 단계부터 안전 수준을 심사해 일정 기준을 충족한 사업장에 인증을 부여한다.
이번 인증은 지난해 감사원 감사에서 지적된 소방·방재 분야의 미흡 사항을 외부 전문기관의 정밀 진단과 컨설팅을 통해 개선한 결과다.
가스공사는 안전경영과 소방안전, 설비안전 등 총 6개 분야에서 선제적 위험관리 체계를 구축했다. 이번 인증 평가에서 나온 개선사항도 각 사업장에 반영해 안전 대책을 강화할 계획이다.
이영재 가스공사 시설운영본부장은 "이번 인증 획득은 전 임직원이 안전을 최우선 가치로 삼고 자발적으로 참여해 온 결실"이라며 "안전한 에너지 공급 환경을 조성하는 데 앞장서겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com