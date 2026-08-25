현대차증권, 장문수 신임 리서치센터장 선임

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권이 25일 리서치센터를 9월 1일 재편했다.
- 기업분석1·2팀과 글로벌투자전략팀, 지원팀으로 나눴다.
- 장문수 센터장 체제로 분석·전략 경쟁력 강화에 나섰다.
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"신사업 트렌드에 선제 대응하기 위한 리서치 조직 역할 강화"
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권이 리서치센터의 기업분석 및 투자전략, 글로벌리서치 기능 강화를 위한 재편에 나선다. 회사는 리서치센터 본연의 경쟁력을 끌어올리고 내부통제 강화를 통한 조직 운영 안정성을 확보한다는 구상이다.
25일 현대차증권은 오는 9월 1일부터 기존 인력규모를 유지한 가운데 3개팀(기업분석·투자전략·글로벌리서치)으로 구성되어 있던 리서치센터를 기업분석1·2팀, 글로벌투자전략팀, 리서치지원팀 등 총 4개 팀으로 재편한다고 밝혔다.
현대차증권 측은 "기존 법인영업 뿐만 아니라, 연금 및 WM부문까지 리서치센터 지원 영역을 더욱 확대하겠다"며 "신사업 트렌드에 선제적으로 대응하기 위해 리서치 조직의 경쟁력을 강화하는데 중점을 두겠다"고 설명했다. 이어 "투자전략과 글로벌리서치 조직을 통합함으로써 조직 간 시너지를 끌어내겠다는 계획"이라고 덧붙였다.
신임 리서치센터장 자리는 기업분석팀 장문수 연구원이 책임질 예정이다. 장문수 신임 센터장은 2018년부터 현대차증권에서 모빌리티/자동차 섹터를 담당한 연구원 출신으로, 현대차증권 기업문화에 대한 이해도가 높을 뿐만 아니라, 담당 분야에서 다수 베스트 애널리스트로 선정된 바 있는 검증된 전문가다.
장 신임 리서치센터장은 "외형적인 조직 변화와 함께 리서치 역량을 한 단계 더 끌어올림으로써 회사가 그리는 방향으로 조직을 이끌어 가겠다"며 "애널리스트 간 수평적/수직적 시너지를 통해 네트워크와 신규 커버리지를 확장하는 한편, 기존 커버리지에 대한 분석 역량을 집중시켜 다양한 부문에서 Top-Tier 애널리스트를 양성하겠다"고 말했다.
조직별로 살펴보면 기업분석1팀은 기존 박현욱 팀장 체제를 유지한 가운데 건설, 철강/비철금속, 조선, 음식료 등 경기 민감 및 전통산업 중심의 기업분석 역량을 한층 더 끌어 올리는데 집중할 계획이다. 기업분석 2팀은 장문수 신임센터장이 팀장 역할을 겸직하며 모빌리티, 반도체, 제약/바이오 등 미래 성장산업 중심으로 신규 커버리지를 확대해 나갈 방침이다.
기존 투자전략팀과 글로벌리서치팀은 글로벌투자전략팀으로 통합 재편한다. 투자전략 역량과 글로벌리서치 역량 간 시너지를 통해 국내·외 투자전략 및 자산배분 전략 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 글로벌투자전략팀은 이화진 상무가 맡는다. 국내외 경제동향과 주식·채권·외환 등 글로벌 금융시장을 다각적으로 점검하고, 이를 토대로 투자전략을 제시해 온 전문가다.
또한 현대차증권은 이번 리서치센터의 업무 효율성 제고를 위해 리서치 운영 지원팀을 신설한다. 리서치 운영 지원팀은 기존에 각 팀에서 독립적으로 담당하던 조직 운영과 관련된 업무를 전담할 예정이다.
현대차증권은 "해외주식 활성화 및 거래시간 연장 등에 따라 고객들에게 적시에 제공되어야 하는 정보의 범위가 급속도로 넓어졌다"며 "급변하는 시장과 고객 니즈에 맞추기 위해서 리서치센터 조직의 역량을 강화하는 등 재편 작업이 필요했다"고 설명했다.
그러면서 "앞으로도 고객이 필요로 하는 투자 정보를 적시에 정확하게 전달할 수 있는 리서치 역량을 갖추기 위해 지속적으로 고민하고 개선해 나갈 방침"이라고 부연했다.
rkgml925@newspim.com