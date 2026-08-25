LS증권, 한국해양진흥공사와 해상공급망 정보교류 위한 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- LS증권이 24일 한국해양진흥공사와 MOU를 체결했다.
- 양측은 해운정보지수 연계 활용과 정보교류를 추진했다.
- 해운·물류시장 분석과 공급망 리스크 대응도 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LS증권은 지난 24일 한국해양진흥공사와 '해운정보 지수 연계 활용 및 해상공급망 정보교류 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
25일 LS증권에 따르면 이번 협약은 양 기관이 보유한 해운·금융·물류 분야의 전문성을 바탕으로 해상공급망 관련 정보교류, 해운정보지수 연계 활용, 해운·물류시장 분석 역량 강화 등을 도모하고자 마련됐다.
양사는 ▲KCCI(한국형 컨테이너 운임지수) 등 해운정보지수의 연계 활용 ▲해운·물류시장 정보 및 분석자료 교류 ▲해상공급망 관련 정보교류 및 리스크 모니터링 ▲공동 연구·세미나·대외 확산 등을 위해 상호 협력할 예정이다.
신중호 LS증권 리서치센터장은 "글로벌 공급망 불안정성이 지속되면서 해운·물류 시장에 대한 정밀한 분석이 더욱 중요해졌다"며 "한국해양진흥공사와 협력을 통해 투자자들에게 국내외 조선·해양 산업 및 공급망에 대한 심층적이고 다각적인 투자 인사이트를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com