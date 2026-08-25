아모레퍼시픽홀딩스, 기후대응위와 '그린이득확산 캠페인'

AI 핵심 요약beta
- 아모레퍼시픽홀딩스가 25일 국가기후위기대응위원회와 협약했다.
- 양측은 그린이득 국민참여 캠페인을 함께 추진하기로 했다.
- 아모레퍼시픽은 저탄소 소비문화 확산과 청년 지원에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아모레퍼시픽홀딩스가 대통령 직속 국가기후위기대응위원회와 '그린이득 국민참여 확산 캠페인' 추진을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 기후대응위의 정책적 구심점과 아모레퍼시픽의 ESG 경영 역량 및 소비자 접점을 연계하는 민관 협업이다.
25일 진행된 협약 체결식에는 권순철 아모레퍼시픽 상무와 이창훈 기후대응위 민간위원장을 비롯해 공동 협약사인 천영훈 풀무원식품 대표이사 등이 참석했다. '그린이득 국민참여 확산 캠페인'은 국민이 일상 속 소비에서 탄소중립을 실천할 수 있는 방법을 제시하고 참여 접점을 넓혀가는 민관 합동 캠페인이다.
아모레퍼시픽홀딩스는 이번 협약에 따라 '지속가능한 뷰티'를 중심으로 저탄소 제품 소비문화 확산에 나선다. 특히 기후대응위가 추진하는 미래세대 대상 '넷제로 프렌즈' 사업에 참여해 과제 발굴, 심사, 멘토링 등을 통해 청년들의 탄소중립 아이디어 실현을 지원할 예정이다. 아모레퍼시픽은 포장재 플라스틱 사용 절감과 재활용, 회수를 비롯해 2025년 국내 민간기업 최초로 글로벌 RE100을 달성하는 등 온실가스 감축을 이끌어왔다.
권순철 아모레퍼시픽 상무는 "이번 협약을 계기로 저탄소 소비문화 확산과 지속가능한 뷰티 실천에 더 많은 국민이 동참할 수 있도록 다양한 협력 사업을 추진하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com