컴투스 '제우스: 오만의 신' 사전 다운로드로 앱스토어 1위

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 24일 ‘제우스: 오만의 신’으로 앱스토어 1위에 올랐다
- 정식 출시 전 사전다운로드만으로 구글 플레이 6위도 기록했다
- 26일 정식 서비스 앞두고 캐릭터명 선점도 조기 마감했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 퍼블리싱하고 에이버튼이 개발한 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '제우스: 오만의 신'이 24일 애플 앱스토어 인기 게임 1위에 올랐다. 정식 출시 전 사전 다운로드만으로 거둔 성과로 구글 플레이 스토어에서는 6위를 기록했다.
컴투스는 이날 오전 10시부터 PC와 모바일에서 사전 다운로드를 시작했으며 26일 정오 정식 서비스를 앞두고 있다.
게임은 그리스 신화를 재해석한 세계관을 배경으로 한다. 8개의 클래스와 경쟁·성장 콘텐츠, AI 모드 기반 편의 시스템을 갖췄다. 언리얼 엔진 5로 구현한 광대한 세계에서 다른 유저들과 경쟁하며 성장하는 방식이다.
출시 전 유저 관심도 높았다. 지난 13일부터 3차에 걸쳐 진행된 캐릭터명 선점이 빠르게 종료됐으며 개발자 라이브 방송에도 유저들이 실시간 Q&A에 참여했다.
PC 사전 다운로드는 공식 홈페이지와 구글 플레이 게임즈를 통해 가능하며 모바일은 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다.
origin@newspim.com