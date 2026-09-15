조상호 세종시장 "공공기관 이전, 구체적 주택공급 계획 세워야"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 15일 공공기관 이전 맞춰 주택공급을 주문했다.
- 행복청·LH와 연계해 연도별 물량과 일정을 구체화하라고 했다.
- 추석 앞두고 위생·안전 점검과 사고 예방도 당부했다.
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추석 연휴 시민 불편 최소화·안전사고 예방 주문
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 조상호 세종시장이 행정·공공기관 이전에 대비해 연도별 주택공급 물량과 일정을 구체화할 것을 주문했다.
행정중심복합도시건설청과 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 협의해 이전 시기에 맞춰 주택이 차질 없이 공급되도록 준비하라는 것이다.
15일 시에 따르면 조 시장은 이날 열린 간부회의에서 "행정·공공기관 이전을 앞두고 기관 규모와 시기에 맞춰 주택이 적기에 공급되도록 철저히 준비해야 한다"고 강조했다.
앞서 정부는 지난 3일 행정·공공기관 이전계획을 발표하고 내년 상반기 법무부·성평등가족부 세종 이전, 검찰청·경찰청 신사옥 완공 이후 이전, 2029년 8월 대통령 집무실, 2033년 국회 완공 등을 추진하겠다고 밝힌 바 있다.
이와 함께 수도권에 남아 있는 350여 개 공공기관의 이전 계획도 올해 안에 발표할 계획이다. 조 시장은 이에 따라 "행복도시 건설계획에 반영된 20만 호의 주택을 어떻게 공급할 것인지 행복청, LH 등 관계기관과 협의해 연도별 공급 물량과 일정을 구체화해야 한다"고 말했다.
특히 "신도시뿐 아니라 필요한 경우 읍·면 지역까지 주택공급 범위를 넓히는 방안도 검토할 수 있다"며 시가 주택공급 계획 마련에 주도적으로 나설 것을 주문했다. 조 시장은 "행복도시를 차질 없이 완성하려면 관계기관 간 긴밀한 협력이 중요하다"며 "세종시가 주택공급과 도시 건설에 기여할 수 있는 부분이 있는지 관계기관과 충분히 협의해 달라"고 당부했다.
이날 조 시장은 추석 명절을 앞두고 시민에게 실질적인 도움이 되는 대책을 마련하고 사고 예방을 중심으로 한 위생･안전 점검도 당부했다.
조 시장은 "상인과 시설 관계자들이 관련 규정을 숙지하고 준수하는 것이 가장 중요하다"며 "시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 위험 요인을 사전에 살펴달라"고 말했다.
vincent977@newspim.com